Le Procès-verbal, œuvre première ou pionnière ? (Cahiers Le Clézio)

Le Procès-verbal, œuvre première ou pionnière ?

Appel à contribution pour Les Cahiers J.-M.G. Le Clézio (n°16)

En 1963, J.M.G. Le Clézio faisait son entrée dans le champ littéraire avec Le Procès-verbal récompensé par le prix Renaudot. Soixante ans plus tard, nous souhaitons interroger à nouveau ce roman dans un numéro spécial des Cahiers Le Clézio, à la lumière des œuvres, des entretiens de l’auteur qui ont suivi et des divers travaux critiques existants (cf. la bibliographie indicative). Dans quelle mesure ce premier roman publié, considéré par certains comme une œuvre de jeunesse, mais que Le Clézio présentait comme « le premier chapitre » de l’œuvre en cours, est-il également un roman pionnier ? Comment résonne-t-il dans les livres ultérieurs ? Comment le lire en 2023 dans un contexte géopolitique, économique, littéraire et culturel très différent de celui de son écriture : les Trente Glorieuses, la fin de la Guerre d’Algérie, l’essor d’une culture jeune, d’une culture de masse et, sur le plan littéraire, la mise en cause par diverses écoles formalistes (Nouveau Roman, Structuralisme, scripturalisme de « Tel Quel ») des conventions du roman réaliste ou personnel ? Notre époque de mondialisation – assortie de la résurgence de nationalismes exacerbés –, de développement exponentiel des réseaux sociaux, de désastres écologiques programmés, du retour en force du moi et de l’intime en littérature, du besoin d’écrire (et de lire ?) des livres qui tentent de « réparer » les blessures personnelles ou historiques[1], l’aurait-elle rendu obsolète ou au contraire stimulant – dans ses excès mêmes et sa forme iconoclaste – pour les lecteurs du XXIe siècle ?



Nous avons opté pour un abécédaire de A à R, en accord avec le chapitrage du Procès-verbal : du rappel de ce que fut l’Année 1963 à la Réception du livre au fil du temps. Outre la référence à Deleuze, un philosophe important pour l’analyse de l’œuvre leclézienne, cette forme, retenue par l’auteur (avant l’abécédaire de Deleuze) pour écrire un « roman-puzzle » dont chaque lecteur, « en choisissant l’ordre des chapitres selon les lettres de son propre nom[2] », aurait constitué son propre agencement, permet d’accueillir des voix, des tonalités, des approches diverses, sur des thématiques ou des problématiques dont toutes n’ont pas été encore explorées, le succès des œuvres après Mondo et autres contes et Désert ayant quelque peu occulté les premiers livres. La forme abécédaire permet également de mettre en lumière la fantaisie et la poésie de ce premier roman si l’on en croit le mot d’esprit d’Alexandre Vialatte : « Il n’est rien de plus gracieux que l’ordre alphabétique. L’ordre alphabétique, c’est le désordre. Le désordre c’est l’insolite, l’insolite c’est la surprise. La surprise c’est la poésie. M. Larousse est un poète surréaliste[3]. » Ce que n’aurait pas démenti Jean-Marie Le Clézio qui a toujours tant aimé les dictionnaires.



Modalités

Les articles entre 6000 et 15 000 signes selon les entrées sont attendus pour le 15 mai 2023. Ils devront tenir compte de la bibliographie jointe et seront organisés selon l’ordre alphabétique. Un même auteur peut écrire plusieurs articles s’il le souhaite.



La liste ci-dessous indique les entrées proposées. Elle vous permet de ne pas déborder sur les autres entrées.



Les entrées suivantes ont déjà trouvé leur rédacteur, nous vous les signalons afin de ne pas faire doublon ou de trop voisiner une entrée déjà en cours de rédaction : Abécédaire, alphabet Année 1963 ; Algérie (et désertion) ; Cinéma (inclut Nouvelle vague) ; Espaces (Foucault lecteur du Procès-Verbal) ; Folie (inclut psychiatrie, paranoïa) ; Jardins ; Matière (inclut Extase) ; Onomastique ; Pastiche, parodie ; Philosophie (inclut Parménide, Manilius, Ruysbroeck, Sartre, Taoisme, yin et yang, vu wein) ; Poésie (sympoésie) ; Révolutions.



Merci aux personnes intéressées d’envoyer au comité comitederevue@associationleclezio.com, avant le 28 février, l’entrée choisie (ou les entrées choisies), avec un bref résumé du contenu et une microbiographie de 300 signes espaces compris. Les microbiographies doivent en effet être courtes dans la publication en raison du nombre attendu de contributeurs.



Calendrier

28 février : réception des choix

15 mars : retour du comité

15 mai : réception des articles

Publication prévue à l’automne 2023



Entrées proposées

A

Amour (inclut féminisme, femmes, sexualité)

Anarchie



B

Bestiaire inclut perroquet, insectes, animaux du Zoo renvoyer aux articles déjà existants pour chien et rat.



C

Circularité

Collage



D

Dessin

Divin



E

Enfance

Edition (inclut Gallimard, folio, Le Chemin, édition scolaire, Lambrichs)



F

Foule

Famille

Faits divers

G

Géographies

Genres



H

Histoire (inclut colonial, guerre, napalm, OAS)



I

Intertextualité (inclut Burroughs, Camus, Michaux, surréalisme, Prévert)

Isolement

Interculturalité

Incipit (une lecture de type S Z ?)



J

Jeux



L

Lettre-préface

Lieux (inclut asile, cafés, magasins, maison, mer, Nice, plage)



M

Marge, marginal

Musiques

Mort



N

Nouveau réalisme

Nuit



O

Ontologie inclut quête



P

Progrès (inclut science, technique)



Q

rien, comme dans le livre



R

Rayures

Réception (inclut Renaudot, Dumayet, Baudoin, critiques, prolongements)





Bibliographie (par année de parution)



DUMAYET, Pierre, « Jean-Marie Gustave Le Clézio à propos de son premier roman Le Procès-verbal. Entretien », 16 octobre 1963, http://www.ina.fr/video/I00018142

FOUCAULT, Michel, « Le langage de l’espace », Critique, n°203, avril 1964, p. 378-382.

WAELTI-WALTERS, Jennifer, Icare ou l'évasion impossible : étude psycho-mythique de l'œuvre de J.M.G. Le Clézio, Sherbrooke (Québec), Ed. Naaman, 1981.

TRITSMANS, Bruno, « Rêves de cartes », Poétique n°82, avril 1990, pp. 165-177

DUGAST-PORTES, Francine, « J.M.G. Le Clézio ou l’émergence de la parabole », Revue des sciences humaines, vol. 65, n°221, janvier-mars 1991, pp. 147-166

ONIMUS Jean, Pour lire Le Clézio, Paris, PUF, 1994

SALLES, Marina, Le Procès-verbal, Paris, Bertrand-Lacoste, collection Parcours de lecture, 1996

LÉGER, Thierry, « La Nausée en procès ou l’intertextualité sartrienne chez Le Clézio », Lecture d’une œuvre : J.M.G. Le Clézio, Nantes, éditions du Temps, 2004, pp. 95-103

MARTIN, Bronwen, Le Clézio. Le Procès-verbal, Glasgow, University of Glasgow Press, 2004

ROUSSEL-GILLET, Isabelle, « Troubles et trouées, le cas du Procès-verbal de Le Clézio », Roman 20-50, Echenoz, décembre 2004, pp. 113-123

AMETTE, Jean-Pierre, entretien avec JMG Le Clézio, Le Point, 26 janvier 2006, n°1741, p. 78

POULET, Élisabeth, « La faille identitaire chez les personnages de Le Clézio », mise en ligne octobre 2008 (parution mai 2007) https://www.larevuedesressources.org/la-faille-identitaire-chez-les-personnages-de-le-clezio,801.html

BACHAND, Denis, « La nostalgie des origines dans Le Procès-verbal de J.M.G. Le Clézio », revue en ligne www.revue-analyses.org, vol. 4, nº 1 Hiver 2009, pp. 85-99, ​​ https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/article/view/557/459

ROUSSEL-GILLET, Isabelle « Pour une lecture psycho-historique du Procès-verbal », JMG Le Clézio. L’œuvre féconde, Certitudes, pays et musées imaginaires, Caen, Editions Passage(s), collection Essais, 2016, pp. 53-68

FEYEREISEN, Justine, « Le Procès-verbal de J.-M.G. Le Clézio, pierre de touche d’une quête ontologique », Alkemie, n°19, 2017, pp. 41-54

FOUGÈRE, Éric, « Hanter la terre ou l’habiter : l’homme et la bête dans Le Procès-verbal », Les Cahiers J.-M. G. Le Clézio, n°10, Habiter la terre, 2017, pp. 111-122.

DIRKX, Paul, « La symbiose corporelle. Le corps de J.-M. G. Le Clézio et ses premières œuvres », Les Cahiers J.-M. G. Le Clézio, n°12, Corps, 2019, pp. 29-42

MOOTOOSAMY, Vidoolah, « Le corps conflictuel ou la métamorphose dans Le Procès-verbal de Le Clézio », Les Cahiers J.-M. G. Le Clézio, n°12, Corps, 2019, pp. 115-126

ROUSSEL-GILLET, Isabelle, Article du Dictionnaire en ligne (mise en ligne 2019) http://www.editionspassages.fr/dictionnaire-jmg-le-clezio/oeuvres/proces-verbal-le/





[1] En témoigne le Prix Goncourt 2022 attribué à Vivre vite de Brigitte Giraud. Sur ces aspects de la littérature ultra-contemporaine, voir les livres d’Alexandre Gefen : Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle, Paris, José Corti, 2017 et L’Idée de littérature. De l’art pour l’art aux écritures d’intervention, Paris, José Corti, 2021.

[2] « Être jeune, c’est un peu répugnant », entretien de J.-M.G. Le Clézio avec Madeleine Chapsal, L’Express, 21 novembre 1963.

[3] Alexandre Vialatte, « Dernières nouvelles de l’ordre alphabétique », 25 juin 1957.