"Une transparence du regard adéquat". Mélanges en l'honneur de Bertrand Marchal

Pour décrire la lecture, et même la lecture de textes poétiques ardus, Mallarmé parlait d’une « transparence du regard adéquat ». Cette transparence, nombreux sont ceux qui l’ont ressentie en entendant Bertrand Marchal lire les textes de Mallarmé. Ses cours, ses éditions et ses essais ont rendu transparent ce qui pouvait paraître hermétique.

Cette intelligence des textes, mise au service des étudiants, des chercheurs et de tous les amateurs de littérature, est le don qu’il a fait à ses élèves et à ses lecteurs – une communauté présente dans le monde entier. Ce volume entend le remercier et rendre hommage à son œuvre d’éditeur et de critique.

Le mot de « lecture » est celui que Bertrand Marchal a choisi pour le titre de son premier ouvrage publié, Lecture de Mallarmé, marquant par sa modestie et son honnêteté intellectuelle. Puisse son exemple être suivi par ce recueil d’articles en offrant des lectures respectueuses de la lettre et de l’esprit, des lectures qui, loin de faire valoir le critique, l’effacent au profit des œuvres.

Avec les contributions de : Joseph Acquisto • Sophie Basch • Philippe Beck • Ramla Bédoui • Barbara Bohac • Éric Bordas • Régine Borderie • Michel Brix • Gabrielle Chamarat • Dominique Combe • Antoine Compagnon • Benoît de Cornulier • Michel Deguy • Béatrice Didier • Pascal Durand • Romain Enriquez • Aurélie Foglia • Georges Forestier • Yann Frémy • André Guyaux • Jean-Marc Hovasse • Jean-Nicolas Illouz • Romain Jalabert • Michel Jarrety • Filip Kekus • Juliette Kirscher • Kensuke Kumagai • Patrick Labarthe • Sylvain Ledda • Frank Lestringant • Dominique Millet-Gérard • Yumi Murakami • Michel Murat • Steve Murphy • Florence Naugrette • Roger Pearson • Nathalie Preiss • Éléonore Reverzy • Thierry Roger • Henri Scepi • Andrea Schellino • Thomas Schlesser • Julien Schuh • Évanghélia Stead • Jean-Luc Steinmetz • Jérôme Thélot • Alain Vaillant • Hélène Védrine • Vincent Vivès • Seth Whidden • Fériel Younsi.

