Humanités dans le texte (ENS Paris)

Les humanités dans le texte – appel à projets permanent



« Les Humanités dans le texte » constituent un programme scientifique et pédagogique initié par l’École normale supérieure – Université Paris Sciences et Lettres (ENS-PSL) avec le soutien de l’École Universitaire de recherche Translitterae, et organisé en collaboration avec le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, la Coordination Nationale des Associations Régionales des Enseignants de Langues Anciennes (CNARELA) et l’Association des Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement Supérieur (APLAES).



Il vise à constituer une anthologie numérique de textes grecs et latins traduits et commentés sur la plateforme Odysseum-Eduscol et sur les sites Savoirs en multimedia – Translitterae, avec un archivage permanent (et DOI) sur Nakala. Le but est de réaffirmer la place essentielle du texte et de la traduction, comme fondements de l’enseignement des langues et cultures de l’Antiquité, et de montrer, par un dialogue avec des spécialistes d’autres disciplines (littéraires et scientifiques), la façon dont les textes anciens peuvent nourrir les questionnements du présent. Des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des enseignants du supérieur, des classes préparatoires et du secondaire, des étudiants et des spécialistes passionnés sont invités à proposer des projets pouvant aboutir à des dossiers multimédias transdisciplinaires, construits autour d’un texte.



Chaque candidature (2 pages) comprendra :



– Un extrait de texte grec ou latin de maximum 1000 caractères et de toute période, accompagné d’une traduction et des principales approches retenues pour le commentaire (1 page)



– Un bref CV du porteur et des membres pressentis de l’équipe (1 page)



Le conseil scientifique peut apporter son aide aux porteurs pour la constitution des équipes.



Après avoir été retenu et réalisé, chaque dossier publié pourra comprendre :



– le texte grec ou latin accompagné de sa traduction en français et d’un commentaire modulable pour l’enseignement au collège, au lycée et dans le supérieur (2 pages)



– deux ou trois interprétations montrant la pertinence du texte grec ou latin pour différentes disciplines, époques, contextes culturels (1 page chacune)



– des images libres de droits, de petites vidéos illustrées ou animées (max. 2 minutes) ou un podcast réunissant l’ensemble des approches (max. 10 minutes).



Le dossier de candidature peut être adressé à tout moment à Mme Anca DAN, professeure attachée au Département des Sciences de l’Antiquité de l’ENS :

anca-cristina.dan@ens.psl.eu.

Pour une publication en 2023, les dossiers de candidature doivent nous parvenir avant le 30 avril 2023.

Les résultats seront communiqués au mois de mai, après sélection par le comité de pilotage. Une journée de présentation des projets réalisés sera organisée à l’ENS, le deuxième samedi de décembre.

Les dossiers parvenus après le 30 avril 2023, seront présentés en 2024.