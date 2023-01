Ophir Levy, Emmanuel Taïeb, Puissance politique des images

Les nombreuses images qui nous environnent sont " bonnes à regarder ", donc " bonnes à penser " ; certaines possèdent une force politique propre. Elles sont capables de révéler un événement et d'en témoigner. Les images disponibles sont sans cesse renouvelées par le biais du documentaire, comme dans le cas du très médiatisé conflit israélo-palestinien, ou par l'exhumation d'archives inédites relatant la contestation du régime communiste politique et la naissance du syndicat Solidarnosc.

Les images politiques ou partisanes sont parfois destinées à saturer l'espace médiatique et à éteindre toute critique. L'espace public est aussi capable d'accueillir des images de fiction, comme celles de The Looming Tower, qui entendent à la fois informer les spectateurs sur les questions d'espionnage et lutter contre le discours complotiste. Il existe enfin tout un écosystème d'images, amateur ou prises par des photoreporters, qui enregistrent le réel, pour faire la preuve de violences policières, de guerres ou du dérèglement climatique partout dans le monde.

Table des matières

Introduction, par Ophir Levy & Emmanuel Taïeb

Samouni Road ou la manufacture politique des images, par Ophir Levy

Images des grèves polonaises ou les facettes d’un kaléidoscope, par Ania Szczepanska & Dork Zabunyan

The Looming Tower face au conspirationnisme. Retour sur les images du 11-Septembre, par Aurélie Ledoux

Rodney King et George Floyd : de l’image-témoin à l’image-preuve des violences policières, par Emmanuel Taïeb

« On ne sort jamais d’une image politique ». Entretien avec la photoreporter Adrienne Surprenant, par Ophir Levy et Emmanuel Taïeb

Bibliographie commentée.