Marc André Bernier & Zeina Hakim (dir.), Mémoires et roman. Les rapports entre vérité et fiction au XVIIIe siècle

Aux confins des xviie et xviiie siècles, l’histoire du roman est marquée par une évolution essentielle. On voit alors s’affirmer une nouvelle manière d’écrire des ouvrages d’imagination, qui procède d’une décision délibérée de la part des romanciers d’imiter le genre des Mémoires historiques. Il devait en résulter le triomphe d’une forme particulière de récit, devenue emblématique du roman des Lumières : le roman-mémoires, rédigé à la première personne et se donnant à lire comme une histoire authentique. À ce titre, le xviiie siècle représente l’un des épisodes les plus significatifs dans la longue histoire des rapports entre vérité et fiction, qui intéresse de si près notre époque. C’est même dans les fictions qu’invente le siècle des Lumières que s’exprime pour la première fois une mutation cruciale de l’idée de vérité, qui s’éloigne désormais d’une définition strictement théologique ou philosophique, pour chercher un fondement nouveau dans le récit d’une expérience personnelle du monde qu’inspire l’imagination.

Marc André Bernier (Directeur d'ouvrage)

Marc André Bernier est professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, membre de la Société royale du Canada et directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité.





Zeina Hakim (Directeur d'ouvrage)

Zeina Hakim est professeure associée de littérature française du xviiie siècle à Tufts University (Boston, États-Unis d’Amérique).