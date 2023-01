Eric Benoit, Joëlle de Sermet (dir.), La Suggestion

À la suite des travaux du neurologue Bernheim sur la suggestion dans les années 1880, la notion et le mot de suggestion se sont diffusés dans le discours littéraire, notamment dans le courant symboliste. Cet ouvrage collectif tente de définir et de théoriser la notion de suggestion dans son usage littéraire, et dans les effets de la suggestion sur les lecteurs.

Qu’est-ce que je perçois au juste lorsque je ressens une suggestion à la lecture d’un texte ? Comment ce phénomène se produit-il ? Qu’est-ce qui distingue allusion et suggestion ? N’y a-t-il pas dans la suggestion une certaine ambiguïté ? Car la suggestion peut non seulement faire penser, faire ressentir, mais elle peut aussi viser à faire agir.

L’ouvrage commence par plusieurs chapitres fournissant des approches théoriques (à partir de Mallarmé, de Proust, de Valéry, mais aussi de la psychanalyse et de la linguistique) ; il aborde ensuite le cas de la suggestion dans la littérature érotique ; il se poursuit avec les effets de suggestion dans des oeuvres narratives (Rodenbach, Proust, Conrad…), puis dans des oeuvres poétiques (Verlaine, Lautréamont, Jaccottet) ; il se termine par la question de la suggestion incitative, avec ses implications politiques.

Sommaire

Introduction

Éric Benoit, Pour une esthétique de la suggestion



Première partie – Approches théoriques

Éric Benoit, Approche mallarméenne et symboliste

Éric Benoit, Approche proustienne, psychanalytique, et linguistique

Joëlle de Sermet, Rhétorique de la suggestion

Jacques Dürrenmatt, Ponctuation et suggestion

Éric Benoit, Deux modalités extrême-orientales de la suggestion : le xing chinois et le iki japonais



Deuxième partie – La suggestion érotique

David Yvon, Sade contre les « trembleurs »

Anne-Claire Duchossoy, Qu’est-ce qui est suggéré dans Histoire d’O de Pauline Réage ?

Christelle Defaye, Julien Gracq, une érotique de la suggestion



Troisième partie – Effets narratifs

Magali Fourgnaud, La suggestion dans Ah quel conte ! conte astronomique et politique de Crébillon (1754)

Basile Pallas, La suggestion chez Georges Rodenbach

Francine Goujon, Récit allusif et suggestion chez Proust : les assassinats de Belgrade

Fabienne Rihard-Diamond, « Une lointaine et inaccessible vérité vaguement entrevue » ou « la vérité révélée dans un moment d’illusion » : Politique de la suggestion romanesque dans Lord Jim de Joseph Conrad

Jean-Michel Gouvard, La suggestion dans l’oeuvre de Lydia Davis



Quatrième partie – Cas poétiques

Solenn Dupas, Verlaine, poète de la suggestion

Valéry Hugotte, « Un je ne sais quoi épais comme de la fumée ». La suggestion dans Les Chants de Maldoror

Éric Dazzan, Paysages avec figures absentes : une poétique de la suggestion ?



Cinquième partie – La suggestion incitative

Éric Benoit, Approche pragmatiste : la suggestion factitive ou incitative

Céline Barral, Suggestions criminelles dans la polémique littéraire. Charles Péguy / Jean Jaurès, Lu Xun / Liang Shiqiu et les références révolutionnaires

Estelle Mouton-Rovira, Discours politique, suggestion et passage à l’acte dans Des châteaux qui brûlent d’Arno Bertina

Christiane Connan-Pintado, La littérature pour la jeunesse à l’épreuve de la suggestion. Écueils, modalités, enjeux

Olivier Bessard-Banquy, La suggestion de lecture

Bibliographie critique générale