Des femmes qui écrivent l’Histoire 1789-1914 (Univ. Paris Cité)

Programme de la journée “Des femmes qui écrivent l’Histoire (1789-1914)”



Université Paris Cité – CERILAC



7 mars 2023



Amphithéâtre Turing - Bâtiment Sophie Germain - Place Aurélie Nemours 75013 Paris





9h-9h30 : Introduction de la journée



Marie Davidoux (Université Paris Cité – CERILAC), Lucie Nizard (Université Paris Cité – CERILAC), Mathieu Roger-Lacan (Université Paris Cité – CERILAC, EHESS)



9h30-10h45. Réseaux de femmes et politiques de l’écriture de l’histoire



Présidence de séance : Paule Petitier (Université Paris Cité – CERILAC)



Dana Portaleone (Université de Bologne, EHESS – LYER-FYT) : « Écrire sa propre histoire : les magazines des femmes dans les années 1830 en France »



Virginie Adane (Nantes Université – CRHIA) : « Mary Louise Booth, Martha Lamb, Mariana Griswold van Rensselaer : Les enjeux civiques et militants de l’écriture féminine de l’histoire à New York au XIXe siècle »



11h-12h15. Vie privée, vie publique. L’histoire depuis les coulisses ?



Présidence de séance : Paule Petitier (Université Paris Cité – CERILAC)



Rémi Marcoux (Université de Montréal) : « L’Histoire au salon : la duchesse d’Abrantès en historienne »



Marion Glaumaud-Carbonnier (Université de Cambridge) : « La guerre, mesdames : Juliette Adam et Hermione Quinet, témoins du Siège de Paris »





12h30-14h30. Lecture-buffet



Lieu : Hall des Grands Moulins, 5 rue Thomas Mann 75013 Paris





14h30-16h30. Figures de médiatrices : penser la transmission de l’histoire



Présidence de séance : Florence Lotterie (Université Paris Cité – CERILAC)



Marie-Agathe Tilliette (Université du Littoral Côte d’Opale) : « Une autre manière d’écrire l’histoire : Sophie Gay, romancière historique »



Béatrice Lovis (Université de Lausanne) et Nathalie Dahn-Singh (Université de Fribourg) : « Une médiation culturelle par l’écriture de l’histoire : les exemples de deux Suissesses pionnières, Élisabeth Polier et Herminie Chavannes (1793-1853) »



Alexandra Sippel (Université Paris Cité – LARCA) : « Conversations on the History of England (1844), comment Jane Marcet inculque l’historiographie Whig aux enfants. »



16h45-18h. Table ronde. Le statut d’historienne en question



Modération: Olivier Ritz (Université Paris Cité – CERILAC)



Avec Gabrielle Houbre (Université Paris Cité – CERILAC), Christine Planté (Université Lumière Lyon 2) et Agnès Sandras (BIU Santé, Université Paris Cité).