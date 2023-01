Les formes brèves dans la salle de classe : Abolir les frontières / Short Forms in the Classroom: Breaking Down Boundaries (Angers)

« Les formes brèves dans la salle de classe : Abolir les frontières»



Université d'Angers, France, 10-12 juillet 2021



L’Université d’Angers organise les 10, 11 et 12 juillet 2023 une conférence de clôture du projet Short Forms Beyond Borders, projet européen Erasmus + « Partenariats stratégiques ».



Il s’agit pour les partenaires du projet d’un Multiplier Event, c’est-à-dire que nous devrons partager les résultats de ce projet. Mais nous nous souhaitons aussi ouvrir l’événement plus largement et engager une réflexion autour de l’importance et de l’impact des formes brèves dans la société, la littérature, la culture, les arts, etc. par le biais de conférences, d’ateliers et de tables rondes. C’est dans ce cadre plus large que nous serions heureux de vous accueillir.



Le projet SFBB articule recherche et pédagogie innovante autour de la notion de « formes brèves », et des objets d’études et outils que constituent des formats brefs aussi divers que les nouvelles, micro-nouvelles, tweets, pitchs, posts Facebook ou Instagram, courtes vidéos, fanfiction, courts-métrages, flashs d’info, œuvres de street art, caricatures, chansons, etc. La conférence s’adressera à des spécialistes mais aussi à des enseignants du primaire et du secondaire intéressés par la pédagogie et la didactique et à un public plus large, curieux d’en savoir plus sur ces formes brèves qui, associées à l’éducation depuis toujours, dominent de nos jours l’information et la communication sans qu’on en ait toujours conscience.



Cette rencontre interdisciplinaire et international permettra ainsi aux partenaires du projet de présenter les résultats de leurs activités en pédagogie innovante autour des formats brefs auprès de la communauté pédagogique et scientifique, mais aussi à des chercheurs de diverses disciplines des lettres, langues et SHS de présenter leurs réflexions autour de ces formes brèves qu’on peine souvent à définir. Nous accueillerons donc avec plaisir une intervention sur un des sujets suivants :



- Formes brèves et pratiques pédagogiques

- Formes brèves littéraires, audiovisuelles, culturelles

- Formes brèves et tourisme

- Formes brèves et médiation sociale

- Formes brèves et migration

- Etc.



Les propositions peuvent être diverses : communications théoriques (20 mn), partage d’expérience, participation à des tables rondes, pitchs, présentation de posters…



Langues de la conférence : l’anglais et le français



La présence des participants est requise (pas de conférence à distance), mais un format hybride sera envisagé pour le public.



Une publication est prévue. Les textes envoyés feront l’objet d’un examen par un comité de lecture.



Les frais d’inscription et une partie des repas seront pris en charge par l’organisation du colloque.

Date butoir : manifestation d'intérêt dès que possible ; proposition définitive 15 février 2023.

Propositions (300 mots environ) à envoyer, avec une notice biobibliographique de 100 mots maximum à :

Cécile Meynard (cecile.meynard@gmail.com), Michelle Ryan-Sautour (michelle.ryan-sautour@univ-anger.fr), Emmanuel Vernadakis (emmanuel.vernadakis@univ-angers.fr)

—



Comité scientifique :



Ailsa Cox, Professeure Emérite, Edge Hill University, RU



Jérôme Dutel, Maître de conférences, université Jean Monnet, Saint-Etienne



Pauline Boivineau, Maîtresse de Conférences, Université Catholique de l’Ouest



Gérald Préher, Professeur, Université d’Artois



Christine Reynier, Professeure, Université de Montpellier



Laetitia Langlois, Maîtresse de Conférences, Université d’Angers







Comité d’organisation :



Cécile Meynard, Professeure, université d’Angers



Michelle Ryan, Maîtresse de conférences, université d’Angers



Emmanuel Vernadakis, Professeur, université d’Angers