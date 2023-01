Bourses de Master et PhD en Études françaises et francophones à l'Université de Louisiane à Lafayette (USA)

MA et PhD en Études françaises et francophones à l'Université de Louisiane à Lafayette



Dates limites de candidature : 15 février (pour une admission à l’automne 2023) et 15 octobre (pour un admission au printemps 2024)



L'Université de Louisiane à Lafayette est la seule institution aux États-Unis à être membre de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Nous y proposons l'un des rares programmes d'études supérieures du pays spécifiquement consacré aux études francophones, où nous offrons aux étudiants la possibilité d'étudier toutes les régions de la francophonie, considérées à la fois individuellement et en relation les unes avec les autres.



Située au cœur de la Louisiane cadien et créole, notre institution est le centre d’un carrefour culturel où se réunissent de nombreuses régions du monde francophone, aux racines historiques et linguistiques partagées. La beauté naturelle du paysage reflète elle aussi le patrimoine unique au sein duquel nous nous inscrivons, et fait de notre université un cadre idéal à la mise en valeur de la diversité multiculturelle de la région, tout comme à l’étude des différents héritages que l’on rencontre dans les alentours.

La pluralité des cours proposés et la diversité des approches mobilisées dans nos programmes de Master et de Doctorat entendent être un reflet de cette richesse, et font de UL Lafayette un espace tout à fait unique où étudier. Notre programme, à la fois dynamique, innovant et interdisciplinaire, propose régulièrement des cours sur les productions culturelles (littéraires et cinématographiques principalement) produites non seulement en France, mais aussi en Belgique, au Québec, en Acadie, en Louisiane, aux Antilles et à Haïti, en Afrique subsaharienne ou encore au Maghreb.



Des étudiants venus du monde entier se réunissent donc au sein de notre département afin d’explorer à la fois la variété, l'hybridité et la créolisation des cultures francophones contemporaines, et ce en profitant d'approches à la fois variées et complémentaires. Les domaines de recherche des membres de notre comité d’enseignement couvrent également de multiples domaines d’étude, allant des humanités numériques aux études sur la migration, en passant par l'écocritique, les études médiévales, les études postcoloniales ou encore les études visuelles. Enfin, notre équipe pédagogique dédie également un soin particulier à la professionnalisation des futurs diplômés, et organise notamment des ateliers mensuels afin d’aider les étudiants à s’orienter sur le marché du travail (à la fois à l’intérieur et en dehors du milieu universitaire).



Les étudiants au sein de notre programme bénéficient d’un soutien financier. Cette allocation mensuelle est principalement proposée sous forme de bourses et de tâches d'assistanat (d’enseignement et de recherche), accessibles aux citoyens américains tout comme aux ressortissants étrangers. En plus de cette allocation, les étudiants sélectionnés sont également exemptés de la plupart des frais de scolarité, et bénéficient d’une prise en charge importante des coûts liés à l’assurance santé. Des bourses d'étude à l’année, des bourses de recherche pour l’été ainsi que des bourses de voyage en vue d’effectuer des recherches sont également proposées annuellement. À noter cependant que le suivi des cours ainsi que les postes d’assistanat nécessitent de résider en Louisiane, et que le diplôme ne peut nullement être obtenu en ligne ou à distance.



Plusieurs de nos anciens étudiants de maîtrise ont reçu des bourses de doctorat réputées compétitives, comme celle de l'Université de Pittsburgh en Pennsylvanie, ou encore de l'UC Davis en Californie. Quant aux anciens diplômés du programme de doctorat, ils travaillent désormais dans le milieu universitaire (William and Mary, Tulane, George Mason University, CUNY, etc.), dans des écoles d'immersion française en Louisiane, dans le secteur de l'édition (Paris), dans le secteur culturel et touristique, ainsi que dans une multitude d’autres domaines.



Pour obtenir de plus amples informations à propos la candidature et des périodes de recrutement, veuillez consulter notre site web et/ou contacter Nathan Rabalais, coordinateur éducatif du programme, à l’adresse nathan.rabalais@louisiana.edu (en français ou en anglais).



Lien pour postuler : http://gradschool.louisiana.edu/prospective-students



Lien d’informations sur le programme d'Études Françaises et Francophones : http://languages.louisiana.edu/French/index.html

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/ULLFrenchGradStudies