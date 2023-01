Chères et chers collègues,

Chères toutes, chers tous,



Vous trouverez, en pièce jointe, l'appel à communication pour le congrès international "Retours à l'ancien, chemins d'avant-garde. À l'occasion du centenaire des Tréteaux de maître Pierre (1923-2023)" qui se tiendra en deux parties, les 25 et 26 mai 2023 à Madrid (Universidad Complutense de Madrid), puis les 5 et 6 octobre 2023 à Montpellier (Université Paul-Valéry Montpellier 3).



Date limite de réception des propositions pour la première partie du congrès à Madrid : le 28 février 2023.

Dans un délai d’un mois, le comité scientifique fera savoir si votre communication a été acceptée ou non.

Une deuxième période de présentation de propositions s’ouvrira à partir du mois de mai pour la deuxième partie du congrès à Montpellier.



Ainsi que vous le lirez en détail dans l'appel, le congrès portera, autour de l'œuvre emblématique de Manuel de Falla, sur de nombreuses thématiques touchant à la fois:



- aux différentes visions et propositions du néoclassicisme musical ainsi qu'à la réinvention de la tradition nationale.

- aux retours au passé dans la musique de l'entre-deux-guerres.

- aux transformations harmoniques, formelles et timbrales dans les années vingt.

- à la crise de l'opéra et à l'essor du théâtre musical.

- aux marionnettes comme facteur de renouvellement théâtral.

- aux correspondances entre musique et littérature au cours de "l'Âge d'argent" ("Edad de Plata") de la culture espagnole.

- au Don Quichotte revisité : nouvelles constructions autour du mythe littéraire.

- à l’esthétique et aux procédés compositionnels du Falla des années vingt.



Dans l'attente de vos propositions de contributions – que nous espérons nombreuses –, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et une très belle année 2023!



Bien cordialement,



Stéphan Etcharry