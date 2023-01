Roberto Saviano, Crie-le ! Trente portraits pour un monde engagé

Par ses investigations sur la mafia et le crime organisé, par ses prises de parole politiques, Roberto Saviano incarne le courage civique. En puisant dans sa propre expérience, il s’adresse aujourd’hui aux générations futures, les incitant à s’exprimer, à s’engager. En dressant les portraits de trente personnalités, de la Grèce antique à nos jours, il dénonce dans un livre incisif les manipulations, la propagande, la censure, le formatage par le marketing, les dérives du monde contemporain, et invite à réfléchir par soi-même, à ne pas tergiverser sur la défense de nos valeurs fondamentales.

La néoplatonicienne Hypatie, Martin Luther King, Giordano Bruno, Émile Zola, Anna Akhmatova, Edward Snowden, Jamal Khashoggi… ces figures choisies comme exemples de courage et de dignité sont, loin de toute héroïsation, présentées avant tout comme des hommes et des femmes ordinaires qui n’ont jamais renoncé à leurs convictions. Autant de cris, d’inspirations audacieuses pour tous ceux qui veulent s’engager pour un monde plus juste.