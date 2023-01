Les Correspondants de l'Humanité. Regards photographiques

Édité par Yann Potin, Vincent Lemire et Danielle Tartakowsky

Au début des années 1950, alors que le Parti communiste demeure le premier parti politique français, le journal l’Humanité crée un service inédit, qu’il qualifie d’« agence de presse unique en France » : les correspondants-photographes

Anonymes, militants, amateurs, ce sont jusqu’à 6 000 informateurs qui constituent alors un maillage original, le premier réseau social mis en place en France. Ces correspondants prennent des photographies où qu’ils se trouvent, documentant ainsi la vie sociale et politique française pendant près de 50 ans

Ces 40 000 images, pour la plupart restées à l’état de négatifs, forment aujourd’hui un fonds d’archives exceptionnel mis en lumière dans cet ouvrage, révélation photographique d’une mémoire collective retrouvée.

Déposés aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis à Bobigny, les 37 500 clichés pris par des militants communistes pendant plus de cinquante ans font enfin l’objet d’une publication collective, très richement illustrée : l’occasion de découvrir une pratique photographique singulière générée par le quotidien L’Humanité, et de plonger dans une histoire populaire inédite qui, en redéfinissant la notion d’événement, propose une chronologie parallèle du second XXe siècle, composée de combats de « faible intensité » et pour beaucoup oubliés.