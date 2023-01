Olivia Rosenthal toujours aux aguets

Depuis la parution de Dans le temps en janvier 1999 aux éditions Verticales, l’œuvre d’Olivia Rosenthal n’a cessé de multiplier les voies de sa réalisation : à l’écriture de fictions et de textes autobiographiques se sont ajoutés de nombreuses performances réalisées avec des cinéastes, des plasticiens ou des compositeurs, mais aussi des pièces de théâtre, des essais et des récits qui interrogent les limites habituellement assignées à la littérature. Innervant ses textes d’entretiens, de filmographies ou encore d’exercices qui sollicitent intensément ses lecteurs, Rosenthal crée une œuvre déstabilisatrice, oscillant entre des pôles généralement considérés comme opposés : ironique et empathique, cruelle et tendre, proche et distante de ses lecteurs, prudente et audacieuse, etc. Sous le titre "Olivia Rosenthal, une écriture aux aguets", le nouveau dossier de la revue Relief se propose de saisir le positionnement d'une écriture impliquant une vigilance de tous les instants, chez l’autrice comme chez ses lecteurs, devant les formes utilisées mais aussi une capacité d’accueil de l’autre, sans naïveté ni paranoïa. Au sommaire : huit contributions centrées principalement sur les inflexions prises par son travail depuis une décennie environ, suivies d'une conversation critique entre Morgane Kieffer et Olivia Rosenthal au sujet de son dernier livre (Un singe en hiver), d'un inédit offert par cette dernière, ainsi que d'une liste exhaustive de ses travaux et créations.