Colette enfin classique

L'année 2023 achèvera-t-elle de faire de Colette l'une de nos plus grandes classiques ? À l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance, la Fondation Jan Michalski (Montricher, Suisse) présente à partir du 14 janvier une exposition réunissant près de 250 documents – éditions originales, photographies, lettres, manuscrits, objets –, rarement ou jamais montrés au public. Un parcours original qui témoigne des éclosions successives d’une écrivaine au travail, consciente de son talent et de sa notoriété, imposant à la force de sa plume un nom devenu un emblème.

La collection GF-Flammarion réédite La Naissance du jour dans le texte établi par Claude Pichois, et fait entrer La Fin de Chéri dans son catalogue, par les bons soins de Yannick Resch. Les éditions Archipoche publie sous le titre Mes Vérités le texte des trente-cinq entretiens radiophoniques réalisés en 1949 et 1950 par André Parinaud.

Paraîtra en février seulement un volume de la Bibliothèque de la Pléiade Le Blé en herbe et autres récits, présenté par Antoine Compagnon auquel on doit déjà d'avoir passé Un été avec Colette (Les Équateurs). Il faudra attendre février également pour lire Colette avec ses lectrices, dans une anthologie établie par Frédéric Maget sous le titre Notre Colette. Un portrait de Colette par ses lectrices (Flammarion).

Les Cahiers de L'Herne consacrent un volume à l'écrivaine, à l'initiative de Gérard Bonal et Frédéric Maget : Fabula vous invite à découvrir le sommaire... et à en feuilleter les premières pages...

Emmanuelle Lambert fait paraître Sidonie Gabrielle Colette (Gallimard), un portrait littéraire illustré par les photographies d’Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Gisèle Freund, Lee Miller et Irving Penn entre autres. Fabula vous offre là encore de feuilleter l'ouvrage…

Signalons encore l'essai de Paola Palma sur Colette et le cinéma (pour la collection "Le cinéma des poètes", éd. Quidam désormais) : dès les années 1910, Colette est parmi les rares intellectuels qui cherchent à comprendre le phénomène historique, culturel et artistique que le cinéma est destiné à devenir. Elle fut aussi l'un des premiers écrivains à faire entrer le cinéma dans son univers romanesque et à avoir une activité de scénariste et de dialoguiste.