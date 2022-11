Emmanuelle Lambert, Sidonie Gabrielle Colette

Écrivaine, vedette de music-hall, journaliste, première femme à recevoir en France des funérailles nationales… Les diffèrentes facettes de la vie de Colette témoignent de son goût personnel pour l’alliance de contraires qui chez elle n’en sont pas. C’est le fil de cette vie riche et intense que tire Emmanuelle Lambert dans un portrait littéraire illustré par les photographies d’Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Gisèle Freund, Lee Miller et Irving Penn entre autres. Elle nous y invite à relire l’œuvre et la vie d’une icône, l’une des plus grandes stylistes du siècle dernier.