Les vies de Jean de Léry

Dès la préface, l’auteur de l’Histoire d’un voyage faict en la terre de Brésil (1578-1611) légitime son témoignage en circonscrivant la durée de son expérience dans l’éphémère colonie de la "France antarctique" : il s’agit d’"un endroit où [il a] demeuré environ un an". Ces "quelques mois", plus précisément du 7 mars 1557 au 4 janvier 1558, permettent à l’ancien cordonnier devenu pasteur d’autoriser son témoignage et de discréditer celui de Thevet qui, non seulement a très peu séjourné au Brésil (deux mois et demi), mais qui encore étend son savoir cosmographique au-delà de toute vraisemblance, puisqu’il prétend avoir "arpenté toutes les contrées de l’Inde Occidentale : à quoy neantmoins, pour beaucoup de raisons, la vie de dix hommes ne suffiroit pas". L’ironique référence de Léry à la "vie de dix hommes", opposée à la durée d’"environ un an" de son expérience, fonctionne comme un critère de différenciation et de valorisation de son témoignage : le voyage d’une vie correspond chez Léry à son unique récit de voyage qu’il retravaille sans cesse (cinq éditions augmentées de son vivant) et qui s’ancre dans la seule expérience brésilienne. Il s’oppose en cela aux différents voyages de Thevet (sa Cosmographie de Levant) et à ses cinq écrits, imprimés et manuscrits, qui, des Singularitez de la France antarctique au Grand Insulaire, consignent ses variations sur son expérience brésilienne.

La vie de Léry est bien au cœur de l’interprétation de sa relation de voyage : le sommaire réuni par Grégoire Holtz pour un numéro hors-série de la revue en ligne Viatica vient en faire la démonstration.