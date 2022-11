Un poste de collaborateur/-rice scientifique (doctorant.e) en littérature française (Université de Göttingen)

L’Institut de Langues et Littératures romanes de l’Université de Göttingen met au concours

un poste de collaborateur/-rice scientifique (Doctorant/e) en littérature française à partir du 1er avril 2023



L’entrée en fonction est prévue à partir du 1er avril 2014, à 50% du temps de travail hebdomadaire régulier (actuellement 19,9 heures/semaine), pour une durée limitée à trois ans. Le salaire correspond à la catégorie 13 TV-L.



Profil du poste

Le champ d'activité comprend entre autres l’activité didactique conformément au § 31 NHG, la préparation des examens, l'encadrement des étudiant.es, des tâches administratives ainsi que la préparation et la collaboration aux travaux de recherche relatifs à la chaire de littérature française (par ex. planification de projets de recherche et d'enseignement communs).



Conditions

Diplôme universitaire (master/maîtrise) en études françaises (littérature) ; aptitude à l'enseignement (en français), très bonnes connaissances de la langue française et allemande.

Le poste assure la promotion de la relève scientifique et offre la possibilité de réaliser une thèse de doctorat ; un projet de recherche personnel est exigé.



L'Université de Göttingen souhaite augmenter la présence de femmes dans les domaines où elles sont sous-représentées et encourage vivement les femmes qualifiées à poser leur candidature. Elle se considère comme une université qui soutient les familles et encourage la conciliation entre science/travail et famille. L'université s'est fixée pour objectif d'employer davantage de personnes en situation de handicap. À qualifications égales, la priorité est donnée aux candidatures de personnes en situation de handicap.



Documents requis

Les candidatures accompagnées des documents habituels (CV, lettre de motivation, copie des diplômes et du relevé des notes obtenues, éventuellement liste des publications) et d'un descriptif du projet de thèse (5 pages) sont à envoyer jusqu'au 05.12.2022, exclusivement sous forme électronique (un seul pdf!), à

Prof. Dr. Daniele Maira

Seminar für Romanische Philologie

Universität Göttingen

daniele.maira@phil.uni-goettingen.de



—

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter le Prof. Daniele Maira

Pour plus d’informations, voir https://www.uni-goettingen.de/de/644546.html?details=1315