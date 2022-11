Médiation littéraire et activité journalistique en France et en Allemagne autour de 1800

Colloque international, Université de Lorraine, Metz, 11-12 mai 2023

Org. CEGIL (Centre d’Etudes Germaniques Interculturelles de Lorraine)



Le colloque s’intéresse aux phénomènes d’intermédiation culturelle dans le contexte de la presse littéraire d’Ancien Régime, durant et après la Révolution française, en France et en Allemagne.

La fin du 18e siècle est une période de troubles politiques (Révolution française, excès de la Terreur, annexions napoléoniennes, défaite de la Prusse en 1806, disparition du Saint Empire…) et de grande effervescence intellectuelle ; elle est également marquée par des transferts culturels intenses entre la France et l’Allemagne et par une multiplication des journaux. Ceux-ci sont les miroirs de discussions générées par les événements politiques ou littéraires, ils véhiculent des hétérostéréotypes et sont aussi des outils de lutte pour la légitimation intellectuelle par rapport au pays voisin.

Dans l’espace germanophone, divisé territorialement et privé de centre, les revues relient les écrivains, les critiques et les lecteurs. Au cours du siècle, stéréotypes nationaux, discours gallophiles ou gallophobes alimentent le contenu des journaux allemands. Dans la dernière partie du siècle, à partir des années 1770-1780, les événements qui secouent la France accentuent le phénomène de récusation du paradigme français, dominant depuis le début du 18e siècle, et l’affirmation d’une conscience identitaire.

En France et en Allemagne, les revues ont fait l’objet de nombreuses études. En France, les études récentes ont mis l’accent sur le rôle des journalistes, le mode de construction et la perception des événements (Lüsebrink, Mollier) et la nature de l’information (Duranton, Retat). Elles ont révélé le rôle crucial des périodiques, vecteurs d’information et d’idéologie (Feyel), et elles ont montré qu’ils constituaient des lieux de construction d’identités sociales et culturelles. Elles se sont intéressées aux interactions avec les « spectateurs » (Ertler, Lévrier, Fischer), aux notions d’opinion publique (Farge) et aux controverses journalistiques (Feyel). En Allemagne et dans le domaine de la germanistique française, les études ont eu pour objet les stéréotypes nationaux et leur instrumentalisation (Florak), les discours gallophiles ou gallophobes (Häseler, Meier, Heitz, Mix, Mondot, Birkner). D’autres ont analysé les almanachs francophones (Lüsebrink, Mix) et leur rôle joué dans la médiation interculturelle. Les recherches ont aussi porté sur des figures médiatrices : Wieland, Gatterer, Villers, Grimm, Gentz, Huber, Schubart, Cramer, Cotta, Duvau…

Néanmoins, on constate que les travaux consacrés aux phénomènes de médiation littéraire portent davantage sur la période antérieure à la Révolution française. A l’exception de certaines études, on peut aussi établir la rareté de monographies ou d’éditions scientifiques consacrées aux grandes figures de la médiation culturelle ayant favorisé les échanges entre la France et l’Allemagne au tournant du 18e et 19e siècles.

Le colloque pourrait ainsi être l’occasion d’évoquer ces personnages-clés de la médiation culturelle en France et en Allemagne (libraires, écrivains, éditeurs) à la charnière entre deux siècles et les choix stratégiques ou idéologiques qu’ils ont opérés. Il pourrait aussi permettre d’examiner l’actualité de l’information, la circulation des idées, les formes des transferts culturels réalisés (notamment par la traduction), ainsi que les différentes facettes de l’activité éditoriale. Il pourrait aussi inviter à une réflexion sur la perception de l’altérité et sur l’ambivalence des phénomènes d’attraction ou de répulsion dans la confrontation avec la culture du pays voisin.



Modalités de réponse à l’appel :

Les propositions de contribution (titre et projet d’environ 1500 signes en fichier joint), accompagnées d’une courte bio-bibliographie (incluant adresse mail, adresse postale et numéro de téléphone), sont à adresser en français, au plus tard pour le 30 janvier 2023, conjointement à :

Mme Catherine Julliard (catherine.julliard@univ-lorraine.fr) et à M. Nicolas Brucker (nicolas.brucker@univ-lorraine.fr)



Bibliographie sélective :

