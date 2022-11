André Frénaud, 30 ans après ?

Le 21 juin 1993 décédait André Frénaud, un poète important de la seconde moitié du XX° siècle. Quasiment jour pour jour - trente ans après sa mort, nous proposons de réunir les amoureux amateurs de son œuvre et les chercheurs en poésie contemporaine. Si les dernières rencontres scientifiques ont principalement mis en valeur la relation féconde de Frénaud avec des peintres et des artistes, cette journée d’étude reviendra à la lecture minutieuse de son œuvre poétique et à une réflexion, renouvelée avec le recul du temps, sur ses enjeux. Dans le prolongement aujourd’hui lointain du colloque de Cerisy en 2000, nous nous demanderons quelles nouvelles lectures peuvent être envisagées de sa poésie. Qui sont les lecteurs de Frénaud aujourd’hui et quel intérêt, quelle réflexion nourricière y trouvent-ils ? pourquoi ?

Les propositions attendues pourront porter sur une lecture précise d’un de ses poèmes ou de ses recueils, sur les éléments de sa poétique, sur des orientations de son œuvre ou pourront faire état d’influences et de dialogues avec d’autres artistes et écrivains. Comment relire Frénaud au filtre de notre contemporain ?

Les propositions peuvent par exemple porter sur les aspects suivants :



· Frénaud et l’écologie



· Les leçons proposées par Frénaud



· Frénaud et la politique

Responsable : Marianne Froye, marianne.froye@univ-fcomte.fr



Les propositions d’une page maximum sont à envoyer par mail avant le 31 janvier 2023.