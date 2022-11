La Mousson d'été, entre transmission, création et recherche (Sorbonne nouvelle)

La « Mousson d’été », entre création, transmission et recherche



Deux journées d’étude organisées par le Groupe de Recherche sur la poétique de la scène contemporaine (IRET) en partenariat avec la Théâtrothèque Gaston Baty, le samedi 18 mars 2023 – Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle (salle Athéna) et en 2023-2024 (date à déterminer).



La « Mousson d’été », et son double la « Mousson d’hiver » (consacrée plus spécifiquement aux écritures théâtrales pour la jeunesse), est depuis 1995 un rendez-vous incontournable pour qui s’intéresse aux écritures théâtrales contemporaines et aux parcours de leurs autrices et de leurs auteurs. Organisée chaque année durant une semaine fin août (ou à la fin de l’hiver), elle se donne pour objet, en particulier grâce au travail « au long cours » du comité de lecture qui lui est associé, d’être un laboratoire pour lire et penser le texte théâtral contemporain, en donnant à entendre, à voir et à comprendre des textes le plus souvent non encore publiés, représentatifs des tendances les plus récentes des écritures pour la scène, en France et dans le monde (en Europe, mais aussi, fréquemment, en Amérique Latine ou Amérique du Nord, Australie, Maghreb, et ailleurs). En tressant au fil de ces journées lectures et mises en voix ou en espace, conférences, rencontres avec les auteurs, et ateliers de pratique, elle articule de façon unique, dans le paysage théâtral français, la lecture et l’écoute des textes, l’expérimentation de leur passage au plateau, leur partage en atelier : ce triple geste porte avec lui l’utopie d’une interaction entre création, transmission, et recherche, d’un dialogue entre auteurs, acteurs culturels, artistes, spectateurs, et chercheurs. Un ouvrage publié en 2014, rassemblant informations et témoignages, constitue d’ores et déjà une très précieuse mémoire des 20 premières années de cette aventure. Presque dix autres années ont passé, et le présent projet vise à porter un regard scientifique sur ce qui apparait comme un précieux observatoire des écritures autant que de leur réception par les professionnels, les artistes et les spectateurs.



Quels enseignements pouvons-nous tirer, dès lors, d’une analyse de cet observatoire ? Quel « état des lieux » peut-on faire de ces écritures, de leur traitement par l’institution et par les créateurs ? De quelles orientations poétiques, esthétiques ou politiques sont-elles le reflet ? Que dire de leur réception, des débats qui les entourent, chez les chercheurs ou les spectateurs, jeunes ou moins jeunes, qui constituent souvent le public de l’université d’été ? Plus généralement, de quelle-s utopie-s (de croisement entre art et culture, entre création, formation et recherche, entre amateurs et professionnels, et encore d’autres ?) cette « Mousson » est-elle le nom ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles ces journées de recherche pourront commencer à répondre.



On se propose donc de poser quelques axes de réflexion, axes à la porosité possible voire souhaitée :

Le cadre général de la Mousson : son histoire institutionnelle, et en particulier le partenariat entre un lieu – l’Abbaye des Prémontrés –, un festival – une programmation en journée et en soirée –, « l’université d’été européenne de la Mousson d’été » (organisée par plusieurs enseignants de l’Institut d’Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle), et, occasionnellement, des structures professionnelles régionales ; le lien aux tutelles, l’évolution de ces liens ; l’organisation des artiste sollicités.

Les dispositifs de sélection des textes, et plus généralement l’organisation du comité de lecture, et son inscription dans le paysage des nombreux comités de lecture en France.

Sur les textes eux-mêmes, et les questions qu’ils posent, notamment : Peut-on repérer des tendances esthétiques selon les époques, les aires géographiques ? Que dire de leur caractère international ? Des liens avec la Maison Antoine Vitez, des questions de traduction ? Quel est leur lien à la création ? Comment s’organisent les mises en voix et en espace, à quelles contraintes se confrontent-elles, et comment y remédier ? Peut-on analyser quelques exemples ? Plus généralement, quels défis ces textes posent-ils à la scène ?



Quel est le concept de l’université d’été, et comment le problématiser ? Que sont les ateliers de la Mousson ? Qui est leur public, et quelle « chaine de transmission » s’y joue ? Quels sont leurs liens avec la programmation ?

—



Les propositions de communication (pour l’une ou l’autre des deux journées), d’environ 300 mots et accompagnées d’un titre et d’une courte bio-bibliographie seront à envoyer avant le 31 décembre 2022 aux adresses suivantes : amal.setta@sorbonne-nouvelle.fr, pierre.comandu@sorbonne-nouvelle.fr, pierre.longuenesse@sorbonne-nouvelle.fr.

Une réponse sera adressée d’ici le 15 janvier 2023.

—



Responsabilité scientifique et organisation :



Pierre Longuenesse, professeur en études théâtrales, Sorbonne Nouvelle

Pierre Comandu, Amal Setta, Jiachen Zhu, doctorant.e.s, ED267, Sorbonne Nouvelle



Comité scientifique



Pauline Bouchet (U. Grenoble Alpes)

Joseph Danan (Sorbonne Nouvelle)

Céline Hersant (Sorbonne Nouvelle / Théâtrothèque Gaston Baty)

Sandrine Le Pors (U. Paul Valéry -Montpellier 3)

Pierre Longuenesse (Sorbonne Nouvelle)

Alexandra Moreira da Silva (Sorbonne Nouvelle)

Jean-Pierre Ryngaert (Sorbonne Nouvelle)