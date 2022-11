Pleins feux sur la mine, quand cinéma et littérature s'emparent du sujet (Lewarde, France)

À l’occasion de l’exposition qu’il organise sur ce thème, le Centre Historique Minier lance un appel à communication pour un colloque international qui se tiendra à Lewarde (France)

les 3 et 4 avril 2023.



La mine à l’époque contemporaine a été l’objet de très nombreuses représentations artistiques, en particulier dans le domaine scriptural et littéraire (roman, témoignage, poésie, bande dessinée, …)d’une part, cinématographique et audiovisuel (fiction, documentaire, film d’animation, série, …) de l’autre. Ces représentations ont été un lieu d’innovation artistique, aussi bien que des supports de la culture de masse (dont le développement est contemporain de celui de l’industrie minière), au point de produire parfois de véritables sous-genres (le roman de mine, le film de mine) dotés de leurs propres archétypes. La fascination horrifiée pour les mondes souterrains, les catastrophes, la manière dont le huis-clos minier peut permettre de styliser les rapports de domination et les formes de la lutte des classes constituent quelques-unes des explications à ce phénomène.

Certes, ces représentations ont déjà fait l’objet de nombreux travaux, qu’il s’agisse d’étudier une œuvre ou un auteur en particulier dans ses rapports à la mine ou de développer des études plus générales ou plus comparatives (mine et roman, mine et cinéma, etc.). Ce colloque se propose de s’adosser à cette dynamique, en présentant notamment les travaux en cours ou les plus récents sur ces questions. Il vise aussi à articuler ces analyses et ces études à des questionnements plus généraux, qui irriguent actuellement la recherche. Du côté de l’histoire culturelle et de l’histoire des arts, l’enjeu est ainsi de prendre en compte non pas seulement l’œuvre ou la représentation comme un isolat, mais de s’intéresser aux formes de sa production (auteur, contexte social, éditeur ou producteur), comme de sa diffusion et de sa réception.

La dynamique actuelle de l’histoire globale conduit par ailleurs à ne pas se satisfaire d’une perspective franco ou occidentalo-centrée, mais à s’interroger sur les représentations produites dans d’autres contextes (Asie, Amérique latine, etc.) et sur les circulations de ces représentations. L’histoire du second XXe siècle enfin amène à questionner les chronologies qui guident ces représentations, et notamment les différences entre les représentations produites pendant l’exploitation minière, et celles qui touchent à sa fin ou visent à entretenir sa mémoire.

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes, concernant les représentations artistiques littéraires et scripturales au sens large (roman, témoignage poésie, bande dessinée, ...) et cinématographiques (fiction, documentaire, film d’animation, ...) de la mine, à l’échelle nationale ou régionale, voire à l’échelle globale. Les thématiques proposées ne sont bien entendu pas exclusives et les membres du comité de pilotage examineront toutes les propositions qui auront trait à l’objet du colloque.

THÉMATIQUES PROPOSÉES

La fabrique des représentations artistiques de la mine



Auteur / auteure/ réalisateur/ réalisatrice, parcours

Les mineurs comme auteurs

Des genres éditoriaux / cinématographiques spécifiques ?

Production : rôle des structures éditoriales ou de production, commandes, rôle des syndicats, des partis, des entreprises, etc.

Quel rapport au réalisme ?

Comment travaillent les producteurs de ces représentations, quels types d’enquête

Misérabilisme / représentation héroïsante

Les archétypes (accidents, lutte des classes, grèves et mobilisations contre les fermetures)

Quels points aveugles dans ces représentations (rapports de genre, etc.)

Quelles finalités : critique sociale, pédagogie, expression d’un projet artistique

Réceptions et ancrage social

Best-seller et succès

Échecs et controverses autour de certaines représentations

Circulations transnationales des motifs, des œuvres ou des représentations

Représentations et mobilisations dans un contexte d’exploitation active

Représentations et réceptions dans un contexte de fermeture ou après les fermetures

Patrimonialisation des œuvres

—



COMITÉ SCIENTIFIQUE

Virginie Malolepszy, directrice des archives du Centre Historique Minier

Jessica Dos Santos, professeure agrégée d'histoire, missionnée au Centre Historique Minier

Gérard Dumont, professeur agrégé d'histoire, membre du Conseil scientifique du

Centre Historique Minier

Centre Historique Minier Marion Fontaine, professeure au Centre d’histoire de Sciences Po Paris

Judith Rainhorn, professeure en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

En partenariat avec le Réseau Européen des Musées de la Mine



—

PROPOSITIONS DE COMMUNICATION

Les propositions de communication, d’une page environ, comprenant les titres et qualités des

auteurs, sont à adresser jusqu’au 3 janvier 2023 : colloque@chm-lewarde.com

Le comité de pilotage se prononcera courant janvier 2023. Les interventions orales, en français ou en anglais, seront limitées à 30 minutes. La publication des Actes du colloque en format numérique sera assurée par le Centre Historique Minier.

—

PRISE EN CHARGE DES INTERVENANTS

Les organisateurs prennent à leur charge :