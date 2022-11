Perspectives Médiévales, n° 43 : "Questions de style"

Sous la direction de Véronique Dominguez-Guillaume et Sébastien Douchet

Ce nouveau numéro de Perspectives Médiévales aborde une notion aussi délicate que discutée pour l’étude des œuvres littéraires, en particulier médiévales. Inscription d’un sujet le plus souvent mal identifié dans un état perdu de la langue, la recherche du style d’un texte médiéval n’est-elle pas sans objet, quête anachronique de l’adage buffonien[1] ? Gouvernée par la grammaire, l’art poétique ou le traité rhétorique, cette langue permet-elle, et sous quelle forme, l’affleurement d’une conscience ou d’un sujet, individuel ou collectif ? S’ajoute enfin une difficulté heuristique qui, au rebours des préconisations académiques, consiste à élire la forme pour accéder au sens.

Conscient de ces écueils, le présent numéro choisit de donner sa chance à la rencontre entre le sujet écrivant médiéval et la langue, en l’occurrence vernaculaire. Sans oublier le filtre posé par l’éducation ou l’héritage, les contributions rassemblées considèrent les textes comme les lieux d’une pratique variée de la forme, qu’elle soit code, vers ou genre. De cette pratique se dégagent des faits, communs ou remarquables, qui, entre âme et structure[2], donnent à l’œuvre, plutôt qu’un sens, un horizon. Réfléchir à la façon dont un texte prend forme, inflexion et contours, c’est alors enquêter sur les formes données à l’influence ou au milieu, notions approchées aujourd’hui à nouveaux frais par les théoriciens de la littérature, française ou mondiale[3].

Chercher le style, c’est ainsi faire l’hypothèse d’une proposition qui peut être mode ou posture : celle d’une classe, d’un auteur ou d’un ethos, décelable dans la perception sensible du rythme, du nombre, ou de la figure. Lector in fabula soucieux des limites forgées par l’éloignement, on espère que, des réflexions méthodologiques aux études de cas, ces Questions de style permettront de dégager des pistes fécondes pour la lecture des textes médiévaux.





[1] Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, Discours sur le style prononcé à l’Académie Française le jour de sa réception (25 août 1753), éd. A. Hatzfeld, Paris, 1872, consultable sur Gallica. « Le style est l’homme même », écrit Buffon (p. 24).

[2] Jean Starobinski, « Léo Spitzer et la lecture stylistique », dans Léo Spitzer, Études de style, Paris, Gallimard, 1970, pp. 7-39.

[3] Voir Trafics d’influence : nouvelles approches d’une question comparatiste, numéro spécial de Silène, 2019, consultable ici ; Le milieu littéraire et ses représentations. Questions de communication 44, avril 2022.

Sommaire :

Études & travaux

Introduction

Danièle James-RaoulPour une stylistique médiévale [Texte intégral]

Méthodes et outils

Yannick MossetDiagonale du style médiéval [Texte intégral]

Corinne DenoyelleUn élément du style oralisé dans la littérature médiévale. Le tempo du dialogue dans La Vie des Pères [Texte intégral]

Vanessa ObryLa phrase comme trait de style. L’exemple du roman en vers au xiiie siècle [Texte intégral]

À la recherche d'un auteur

Christine Ferlampin-AcherUn texte et sa continuation : une hypothèse à l’épreuve de quelques expériences stylistiques [Texte intégral] Artus de Bretagne dans le manuscrit BnF fr. 761

Caroline BlotPratique et poétique du style : de l’utilité de l’étude stylistique pour l’édition [Texte intégral] Le cas du Prisonnier desconforté

Traces d'une morale

Valentine EugèneSignaler le mensonge dans le Roman de Renart. Jeux et enjeux stylistiques [Texte intégral]

Chloé Lelong« Savez par qoy ay mis en rime de France… ? » Peut-on définir le style de Nicolas de Vérone ? [Texte intégral]

État de la recherche

Ouvrages collectifs

Maria Colombo TimelliEn français hors de France. Textes, livres, collections du Moyen Âge, dir. Fabio Zinelli et Sylvie Lefèvre, Strasbourg, ELiPhi, 2021 [Texte intégral]

Maria Colombo TimelliEntre les choses et les mots. Les listes médiévales, dir. Olivier Biaggini et Philippe Guérin, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2021 [Texte intégral]

Nicolas GarnierFaire long. L’amplification médiévale, dir. Catherine Croizy-Naquet et Michelle Szkilnik, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2021 [Texte intégral]

Stefania CerritoRichard de Fournival et les sciences au xiiie siècle, dir. Joëlle Ducos et Christopher Lucken, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2018 [Texte intégral]

Agata SobczykSacred Space and Place in Arthurian Romance, éd. S. Bowden, S. Friede et A. Hammer, Arthurian Literature 26, Cambridge, D.S. Brewer, 2021 Agata Sobczyk[Texte intégral]

Marie-Christine PayneVisages de femmes dans la littérature bourguignonne (xive-xvie siècles), dir. Jean Devaux, Matthieu Marchal, Alexandra Velissariou, Lille, Presses de l’Université de Lille, « Bien dire et bien aprandre » 36, 2021 [Texte intégral]

Essais

Patrick BrouchierPietro G. Beltrami, À quoi sert une édition critique ? Lire les textes de la littérature romane médiévale, Paris, Classiques Garnier, 2021 [Texte intégral]

Anna GęsickaAlain Corbellari, Moyen Âge et critique littéraire, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2021 [Texte intégral]

Patrick BrouchierFrédéric Duval, « La tradition manuscrite du Lai de l’Ombre » de Joseph Bédier ou la critique textuelle en question, édition critique et commentaires, Paris, Honoré Champion, 2021 [Texte intégral]

Éditions & traductions

Patrick BrouchierJean Corbechon, Le XVIe livre des pierres, des couleurs et des metaulx. Traduction du livre XVI du De proprietatibus rerum de Bartholomaeus Anglicus, éd. Françoise Fery-Hue, Paris, Honoré Champion, 2021 [Texte intégral]

Claude LachetLa Deuxième Continuation du Conte du Graal, éd. Francis Gingras, Paris, Honoré Champion, « Champion Classiques », 2021 [Texte intégral]

Maria Colombo TimelliLes Cris de Paris du Moyen Âge à la Renaissance. Édition de textes, analyse et glossaire, éd. Pierre Rezeau, Strasbourg, ELiPhi, 2021 [Texte intégral]

Christelle FairiseSaga d’Egil, trad. Torfi H. Tulinius, Paris, Le Livre de Poche, 2021 [Texte intégral]

Christelle FairiseLa Saga des Bretons. Étude, édition et traduction des Breta Sögur islandaises, éd. Hélène Tétrel, Paris, Classiques Garnier, 2021 [Texte intégral]

Thèses soutenues

Grégory CattaneoGrégory Cattaneo, Les communautés d’habitants dans l’Islande médiévale (xie-xiiiesiècles) [Texte intégral] Thèse de doctorat en histoire du Moyen Âge, préparée sous la direction de M. Viðar Pálsson, soutenue le 21 janvier 2022 à l’université d’Islande.

Sung-Wook MoonSung-Wook Moon, Rutebeuf ou une écriture du « divers » [Texte intégral] Thèse de doctorat préparée sous la direction de Mme Sylvie Lefèvre, soutenue le 18 décembre 2021 à Sorbonne Université, faculté des Lettres