Vacations cours 24h histoire de l'art (étudiants en mobilité), Université Sorbonne Nouvelle

Nous recherchons un·e enseignant·e vacataire pour un cours intitulé "art français" à destination des étudiants Erasmus et internationaux en mobilité au 2e semestre. Il s'agit d'un cours à destination de non spécialistes qui vise à donner à des étudiants étrangers des repères dans l'histoire de l'art français. Durée du cours : 24h de fin janvier à fin avril, 2h/semaine



Lieu : Université Sorbonne Nouvelle, campus Nation



Rémunération 41,41 euros brut/heure.

Profil recherché :



- Master en histoire de l'art ou master équivalent et expérience d'enseignement dans ce domaine. Une expérience avec des étudiants étrangers sera appréciée



- Conditions administratives pour être employable : Être en doctorat, ou enseignant de l'éducation nationale à temps plein, ou salarié (pouvoir justifier de + de 900h de travail / an ou 300h si enseignement), ou auto-entrepreneur avec justificatif de revenus égaux ou supérieurs au smic via les avis d'impôts des 3 dernières années



Les cours ont lieu intégralement en présence.

Si vous êtes intéressé·e envoyez un mail à suzanne.fernandez@sorbonne-nouvelle.fr avec votre CV et vos disponibilités horaires. Merci !