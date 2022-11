XIVe Congrès de l’Association Internationale d’Études Occitanes

« L’occitan à la rencontre des études romanes » (Munich)

11-16 septembre 2023

Institut de philologie romane de la Ludwig-Maximilians- Universität (LMU) de Munich

FRANÇAIS



C’est la deuxième fois qu’un congrès de l’A.I.E.O. se tiendra en Allemagne. Après Aix-la-Chapelle en 2008, c’est Munich qui a l’honneur de recevoir les congressistes. Cela nous a incités à réfléchir sur le rôle que l’occitan – langue, culture, littérature – a joué pour le développement de nos traditions académiques. Friedrich Diez, dont la Grammaire des langues romanes (1836-1844) a marqué le début de la romanistique scientifique en Allemagne, était fasciné par la littérature des troubadours. Son voyage à Jena pour rencontrer Johann Wolfgang von Goethe témoigne de son idée de retrouver dans les poèmes médiévaux ce que les idéalistes allemands appelaient la « Weltliteratur ». Goethe lui avait conseillé de consulter les travaux de François Raynouard, qui, pour d’autres raisons, était autant fasciné par les textes médiévaux que Diez. Nous n’entrerons pas dans les détails de ce qui résulta de cette rencontre entre histoire littéraire et philologie, voire linguistique. Cependant, supposer qu’à l’origine de nos disciplines, on peut trouver la fascination de l’Autre et la volonté de découvrir l’Universel dans la diversité historique des langues, littératures et cultures, nous semble un point de départ convaincant pour notre congrès.



Car ce n’est pas seulement le passé qui peut profiter de cette approche comparatiste. Le comparatisme permet aussi de mieux comprendre pourquoi la diversité linguistique et, par conséquent, culturelle est un sujet à la fois scientifique et politique. Nous invitons donc toutes et tous à réfléchir sur les tensions, mais aussi les possibilités qui sont liées au regard de l’Autre, à une approche scientifique et intellectuelle pour qui la diversité fait partie intégrante de notre expérience humaine.



Comme d’habitude, le thème choisi fait écho aux intérêts de chercheuses et chercheurs qui travaillent dans des domaines bien différents mais qui partagent le même intérêt pour la langue et la culture occitanes. Vous êtes donc invité.e.s à proposer des contributions qui viennent des domaines telles que



- la littérature médiévale

- la littérature moderne et contemporaine

- la linguistique synchronique et diachronique

- la sociolinguistique et la dialectologie

- la didactique des langues

- la musicologie

- l’anthropologie et la sociologie



Certes, d’autres contributions pourront être proposées dans la mesure où elles relèvent d’un sujet en lien avec l’occitan, axe central et véritable clé de voûte de notre congrès.



Site web du congrès



Le site web du congrès est accessible à l’adresse : https://www.fr.aieo2023.romanistik.uni-muenchen.de/index.html

Pour plus d’information, nous vous invitons à aller sur ce site web qui sera mis à jour régulièrement.



Dates importantes



16 décembre 2022 : date-limite pour l’envoi des résumés des propositions de communications.



31 janvier 2023 : notification des communications acceptées.



1 février 2023 : ouverture des inscriptions (frais reduits).



1 mai 2023 : application de frais d’inscription pleins.





ENGLISH



This is the second AIEO congress to take place in Germany, after Aachen in 2008. For this second gathering, the organizers encourage participants to ponder the role of Occitan – language, literature, culture — in the development of academic traditions. Friedrich Diez, whose Grammar of the Romance Languages (1836–1844) marked the start of Romance studies in Germany, was fascinated by the works of the troubadours. His 1818 meeting with Goethe led to Diez’s idea of finding in medieval lyrics what German Romanticists called “World Literature.” Goethe advised Diez to look at the works of François Raynouard, who was as intrigued by medieval works as was Diez; this meeting of literary history and philology would have important repercussions. Imagining the origin of our disciplines as an interest in the Other and as the desire to find the Universal in the historical diversity of languages, literatures, and cultures is the starting point of the 2023 congress.



It is not only in the study of the past that we can benefit from a comparative approach. Comparisons allow us to better understand why and how linguistic diversity and cultural diversity are subjects of scholarly and political importance. We invite all to reflect on these tensions and on the possibilities tied to consideration of the Other, a scientific and intellectual approach with diversity as an integral part of our human experience.



As is customary, the congress theme echoes the interests of researchers who work in different areas and who share an interest in Occitan language, literature, and culture. You are invited to propose papers in these fields:



- medieval literature

- modern and contemporary literature

- synchronic and diachronic linguistics

- sociolinguistics and dialectology

- language pedagogy

- musicology

- anthropology and sociology



Of course, other topics may be presented insofar as they relate to a topic with a connection to Occitan, the axis and central pillar of the congress.



Website of the congress



The website of the congress is: https://www.fr.aieo2023.romanistik.uni-muenchen.de/index.html

For more information, please consult the site, which will be updated regularly.



Important dates



December 16, 2022: deadline for submission of abstracts.



January 31, 2023: notification of papers accepted.



February 1, 2023: Early Bird (discounted price) registration opens.



May 1, 2023: Regular (full price) registration opens.