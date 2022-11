Représentations populaires de l’océan Indien à l’ère des Indépendances (années 1950 – années 1970) (La Réunion)

Colloque international



"Représentations populaires de l’océan Indien à l’ère des Indépendances (années 1950 – années 1970)"



Les 7-8 & 9 sept. 2023, à l'Université de La Réunion



Organisé par :

Sonja Malzner (Université du Luxembourg), Corinne Duboin et Frédéric Garan (Université de La Réunion)



Ce colloque se tient dans le cadre du projet de recherche “Popkult60” (Culture populaire transnationale - L’Europe dans les ‘longues’ années 1960), qui implique trois universités européennes : Université du Luxembourg (Luxembourg), Université de Sarrebruck (Allemagne), Université d’Iéna (Allemagne). Il est organisé en partenariat avec l’Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien” (OSOI) de l’Université de La Réunion (La Réunion, France).



Mots clefs : océan Indien, Afrique de l’Est et du Sud, cultures populaires, médias, politique, Indépendances, décolonisation, (post)colonialisme, années 1950-1970, tourisme, relations interculturelles



APPEL À CONTRIBUTION



L’ère des Indépendances s’accompagne de la décolonisation : un processus transculturel d'importance mondiale qui oblige les anciennes puissances coloniales européennes à se redéfinir sur les plans politique, économique, mais aussi culturel. Dans l’océan Indien et l’Afrique de l’Est et du Sud, cette période s’étale des années 1950 aux années 1970 et a des répercussions jusqu’à nos jours. Elle se caractérise par une préoccupation face au poids de l’héritage colonial et par des réflexions sur le "tiers-monde" et la responsabilité de l’Europe, que l’on trouve aussi dans les médias dits “populaires”. Les images traditionnelles y sont remises en question ou - au contraire - réaffirmées. Les modes de représentation de soi et de l’Autre y sont renégociées, tant en Europe que dans les pays du Sud.



Les produits de la culture médiatique de masse constituent un vecteur important pour le contact de cultures et les transferts de savoirs sur la décolonisation. Ainsi, la culture populaire joue un rôle primordial dans l’émergence d’un imaginaire postcolonial de l’océan Indien, de l’Afrique du Sud et de l’Est en Europe, mais aussi dans les anciennes colonies. Puisant dans le répertoire établi des représentations coloniales (Nederveen Pieterse, 1992), mais s’inspirant également des nouvelles dynamiques de l’époque, notamment en lien avec les importants changements sociaux durant les “longues années 1960” (Siegfried, 2018), ces représentations médiatiques et “images de la décolonisation” (Ganapathy-Doré et Onlinga, 2013) dans les cultures populaires (Mikowski et Philippe, 2015) ne sont encore que peu étudiées, notamment dans les contextes francophones et germanophones, où les cultures populaires ont longtemps souffert d’un manque de reconnaissance dans les milieux académiques, à l’inverse des États-Unis ou de la Grande-Bretagne.



Le colloque, qui s’entend comme une contribution à la recherche postcoloniale, a pour objectif d’analyser les interconnexions entre les processus politiques de décolonisation et les cultures populaires. Nous nous intéresserons notamment aux représentations des pays de l’océan Indien, de l’Afrique de l’Est et du Sud dans l’ensemble du paysage médiatique comme par exemple la littérature populaire, la littérature d’aventures et de voyage, la littérature pour la jeunesse, le cinéma et les productions télévisuelles, les musiques populaires, les magazines, les rééditions et adaptations ou réécritures d’anciens récits de voyage et de romans (coloniaux), ainsi que dans les médias touristiques comme les guides de voyage, les documentaires télévisés, la publicité ou bien les brochures. Les participants au colloque sont ainsi invités à puiser dans ce corpus populaire fictionnel et documentaire, privilégiant des sources (audio)visuelles et des sources croisant le texte et l'image.



Dans un esprit résolument interdisciplinaire, nous invitons les chercheurs de diverses disciplines à participer à cette discussion et aux questions qui en découlent : historiens, géographes, littéraires, chercheurs en sciences des médias et de l'art, en anthropologie et en sociologie. Nous encourageons également les chercheurs en début de carrière à soumettre une proposition de communication.



Quelques pistes de réflexion proposées et thématiques possibles



● Représentations de l’Autre : Y a-t-il ‘décolonisation’ de l’image de l’Autre (re-constructions identitaires nationales, ethniques, genrées…) ?

● Construction de nouveaux espaces imaginaires (se référant aux espaces géographiques, socio-culturels, économiques, naturels, relations animal-homme)

● Emergence de nouvelles thématiques - ou bien continuité / renforcement / retour ‘aux sources’ et à la mythologie, voire “invention de la tradition” (Hobsbawm et Ranger, 1983)

● Processus des Indépendances et question de la différenciation croissante des nouveaux États / îles / nations de la zone dans les représentations populaires

● Emergence de nouvelles représentations touristiques en Europe et dans l’espace indianocéanique

● (Ré-)appropriations culturelles et empowerment dans et par les médias populaires

● Continuités, recentrages et/ou ruptures à l’ère des Indépendances et de la décolonisation

● Transferts de savoirs (culture, politique, société, etc.) et cultures populaires

● Emotions et politique : nostalgie, deuil, crainte, espoir, euphorie… (post-)coloniaux

● Etc.



Nous invitons les contributeurs à adresser leur proposition (résumé de 250 mots et biographie de 150 mots) aux trois organisateurs :



smalzner@web.de

corinne.duboin@univ-reunion.fr

frederic.garan@univ-reunion.fr



Date limite de soumission des résumés : 15/01/2023

Notification d’acceptation : 15/02/2023

Langues de travail : français, allemand, anglais



Les présentations seront de 20 minutes (suivies d’un échange).

Une sélection d’articles sera publiée en 2024.

—



Bibliographie



Ganapathy-Doré, Geetha et Michel Onlinga (dir.), Images of decolonization / Images de la décolonisation, Cergy-Pontoise, SARI, 2013. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00821522.

Hobsbawm, Eric et Terence Ranger, The Invention of Tradition, Past and Present Publications, Cambridge University Press, 1983.

Mikowski, Sylvie et Yann Philippe (dir.), “Pop Culture ! Les Cultures populaires aujourd’hui”, Revue Imaginaires n°19, 2015.



Nederveen Pieterse, Jan, White on Black. Images of Africa and Blacks in Western Popular Culture, New Haven/London, Yale University Press, 1992.



Siegfried, Detlef, 1968. Protest, Revolte, Gegenkultur, Ditzingen, Reclam, 2018.