Que nous disent les archives des maisons d’édition sur le livre, sur sa conception, sa fabrication et sa diffusion ? Accessible en ligne et en libre accès, le livre collectif supervisé par Anthony Glinoer sous le titre Les maisons d'édition francophones au prisme de leurs archives est le premier à se pencher sur le corpus pourtant considérable des archives éditoriales canadiennes, françaises, belges et suisses. Les articles ici rassemblés proposent des parcours d’exploration dans des fonds d’archives des XIXe et XXe siècles, de Tournai à Montréal, de Lausanne à Paris. À la lumière des documents d’archives se révèlent les relations de pouvoir et de collaboration entre la direction et les employé.es des maisons d’édition, les concurrences et les collaborations entre les éditeurs ainsi que les négociations avec les agents de la chaîne du livre, de l’imprimeur au libraire. Abordant une variété de secteurs (la littérature pour enfants, l’édition de sciences humaines ou encore l’édition militaire), ce livre suit les traces de l’histoire du livre : ces traces souvent inaperçues et pourtant très matérielles que conservent les archives éditoriales.