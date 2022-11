Anthony Glinoer (dir.), Les maisons d'édition francophones au prisme de leurs archives

Que nous disent les archives des maisons d’édition sur le livre, sur sa conception, sa fabrication et sa diffusion ? Ce livre collectif est le premier à se pencher sur le corpus pourtant considérable des archives éditoriales canadiennes, françaises, belges et suisses. Les articles ici rassemblés proposent des parcours d’exploration dans des fonds d’archives des XIXe et XXe siècles, de Tournai à Montréal, de Lausanne à Paris.

À la lumière des documents d’archives se révèlent les relations de pouvoir et de collaboration entre la direction et les employé.es des maisons d’édition, les concurrences et les collaborations entre les éditeurs ainsi que les négociations avec les agents de la chaîne du livre, de l’imprimeur au libraire. Abordant une variété de secteurs (la littérature pour enfants, l’édition de sciences humaines ou encore l’édition militaire), ce livre suit les traces de l’histoire du livre : ces traces souvent inaperçues et pourtant très matérielles que conservent les archives éditoriales.

L'ouvrage est disponible en libre accès à l'adresse suivante : https://eac.ac/books/9782813004130

Il est également disponible à la vente.

Sommaire

Introduction

Anthony GLINOER

Confraternité, concurrence et rivalité à Saint-Germain-des-Prés (1870-1939)

Olivier BESSARD-BANQUY

Contribution à l’histoire des éditions Jacques Antoine

Laurence BOUDART

La Destruction des archives dépôt légal

Marie-Cécile BOUJU

Les éditeurs militaires en France entre 1815 et 1870

Constance de COURRÈGES D’AGNOS

Marabout

Pascal DURAND(1), Tanguy HABRAND(2)

Les chaînons de la production de masse pour enfants

Sophie HEYWOOD

La petite histoire de l’édition franco-canadienne

Lucie HOTTE

« Tout un essaim de jeunes filles »

Marie-Pier LUNEAU

Retour sur un succès éditorial

Benoit MARPEAU

La circulation internationale des publications enfantines de Casterman (1950-1970)

Florian MOINE

Correspondance autour de la Guilde du Livre

Marcela SCIBIORSKA

Les premières politiques numériques des maisons d’édition Armand Colin et La Découverte (1998-2005)

Hélène SEILER-JUILLERET

Le sourire de François Maspero et les « Combats » de Claude Durand aux éditions du Seuil

Hervé SERRY

« La Joie de nos enfants »

Amélie THORAVAL

Entre promotion et diversification

François VALLOTTON

Postface

Jean-yves MOLLIER