Filmer le droit - Le droit filmé (Paris Sorbonne)

Filmer le droit - Le droit filmé

Colloque rganisé pour l'IRJS, l'Institut ACTE, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

par Yann-Arzel Durelle-Marc, Cécile Gornet, Floriane Masséna et Benoît Rivière

Ce colloque interdisciplinaire entend explorer les rapports riches et complexes qu'entretiennent le droit et le cinéma. Comment le cinéma représente-t-il ou réfléchit-il le monde juridique, et quels effets cela peut-il produire non seulement sur le public du film mais plus précisément sur les juristes eux-mêmes et le regard qu'ils portent sur leur propre discipline ? Que fait le cinéma d'un objet, le droit, qui est déjà de l'ordre de la représentation et du discours et qui, d'une certaine manière, ne l'a pas attendu pour être à la fois récit et mis(e) en scène ? Telles sont notamment les questions qu'aborderont les communications dont certaines, en duo, mettront tout particulièrement en oeuvre et en jeu la réflexion interdisciplinaire qui motive ce colloque.



Inscriptions obligatoires : irjs@univ-paris1.fr



Vendredi 18 Novembre 2022

Sorbonne 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris (Salle F 698)

9h00 : Accueil des participants

9h30 : Mot d'ouverture



Séance 1

Sous la présidence de Jean-Michel Durafour, Professeur des universités en esthétique et théorie du cinéma, Aix-Marseille Université



10h00 : Ce que le cinéma nous apprend de notre vision du Parlement

Dorothée Reignier, Maître de conférences en Droit, Sciences Po Lille



10h25 : La contribution du cinéma à la construction d'un “sentiment constitutionnel” en Italie

Nicoletta Perlo, Maître de conférences en Droit - HDR, Université Toulouse I Capitole



Discussion

Pause



Séance 2

Sous la présidence de Pierre Bonin, Professeur des universités en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne



11h25 : Montrer le droit : Depardon, Rouch, Verdier et Nabede

Hélène Sirven, Maître de conférences en Esthétique, Université Paris I Panthéon-Sorbonne



11h50 : “Le juge et la caméra” : le droit entre documentaire et fiction dans Close Up d'Abbas Kiarostami

Rachel Guillas, Docteur en Droit et Vincent Jacques, Maître de conférences en Philosophie, ENSA Versailles



Discussion

Déjeuner



Centre Panthéon, 12 place du Panthéon, 75005 Paris (Salle 216)

Séance 3

Sous la présidence d'Antoine Gaudin, Maître de conférences en esthétique et théorie du cinéma, Université Sorbonne Nouvelle



14h30 : Une mise en abyme : l'image filmée dans le film de procès

Nathalie Goedert, Maître de conférences en Droit - HDR, Université Paris Saclay



14h55 : Filmer sans cinéma : les archives audiovisuelles de la justice et le “regard-caméra”

Ronan Bretel, Chercheur postdoctoral, CY Cergy Paris Université



Discussion

Pause



15h50 : Table ronde

Sous la présidence de Camille Bui, Maîtresse de conférences en études cinématographiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Avec :

Antoine Raimbault, scénariste et réalisateur (Une intime conviction, 2018)

Sabrina Van Tassel, journaliste et réalisatrice (L'Etat du Texas contre Melissa, 2021)



17h00 : Fin de la 1ère journée



Samedi 19 Novembre 2022

Ecole des Arts de la Sorbonne, Centre Saint Charles, 47 rue des Bergers, 75015 Paris (Salle 251)



8h45 : Accueil des participants



Séance 4

Sous la présidence de José Moure, Professeur des universités en études cinématographiques, Université Paris I Panthéon-Sorbonne



9h15 : Figures prostitutionnelles et œuvres cinématographiques

Samantha Pratali, Maître de conférences en Droit, Institut catholique de Lille et Constant Candelara, Enseignant de littérature - Scénariste



9h50 : Travailleur et patron : (re)penser les rapports de travail à travers le cinéma

Luc de Montvalon, Maître de conférences en Droit, Université d'Albi



Discussion

Pause



Séance 5

Sous la présidence de Jean-Loup Bourget Professeur émérite en études cinématographiques à l'ENS



10h45 : Récit judiciaire et récit cinématographique : l'exposé de la construction du récit judiciaire dans quatre films de Ford, Ray et Clouzot

Gérard Bras, Professeur agrégé de Philosophie et Vincent Légaut, magistrat



11h20 : Détournement du flashback dans le film de procès : l'exemple de The Third Murder (Koreeda Hirokazu)

Magalie Flores Lonjou, Maître de conférences en Droit - HDR, Université de La Rochelle et Raphaëlle Yokota, Docteur en Etudes cinématographiques - ATER, Université Lyon III



Discussion

Déjeuner



Séance 6

Sous la présidence de Florence Bellivier, Professeur des universités en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne



14h00 : Faire le procès à la justice : droit et morale dans le Nouveau Cinéma Roumain

Anca Mitroi Sprenger, PhD - Chargée de cours, Brigham Young University



14h25 : Hégémonie cinématographique du rapport de force et droit collaboratif

Dorothée Guérin, Maître de conférences en Droit - HDR, Université de Bretagne occidentale et Elizabeth Mullen, Maître de conférences en Etudes américaines



15h00 : De la pénalisation de l'avortement à sa légalisation dans les fictions filmiques. Une relecture de l'histoire du droit de l'avortement en France (1956-2021)

Sylvain Louet, Docteur en Etudes cinématographiques - Chargé de cours, Université Paris III



Discussion

Pause



Séance 7

Sous la présidence de Xavier Lagarde, Professeur des universités en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne



16h00 : La représentation du châtiment capital au cinéma entre fascination et dénonciation

Florence Bellivier, Professeur des Universités en Droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne



16h25 : Exposer, contextualiser, dénoncer : les films contre la peine de mort en France et aux Etats-Unis depuis 1950

Daniel Morgan, Docteur en Etudes cinématographiques, chercheur associé à l'IRCAV, Université Sorbonne Nouvelle Paris III



Discussion



17h00 : Conclusion

Claire Lovisi, Professeur émérite en Droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

—



Comité scientifique

Pierre Bonin (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, IRJS), Jean-Loup Bourget (ENS, THALIM), Fabrice Defferrard (Université de Reims Champagne-Ardenne, CEJESCO), Jean-Michel Durafour (Aix-Marseille Université, LESA), Yann-Arzel Durelle-Marc (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, IRJS-IED), Magalie Flores-Lonjou (La Rochelle Université, CEREGE), Antoine Gaudin (Université Paris Sorbonne Nouvelle, IRCAV), Nathalie Goedert (Université Paris Saclay, EMRJ), Cécile Gornet (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ACTE), Xavier Lagarde (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, IRJS), Floriane Masséna (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, IRJS-IED), José Moure (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ACTE), Benoît Rivière (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ACTE), Hélène Sirven (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ACTE)