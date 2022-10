Travailler, lutter, diffuser. Archives militantes du Centre Grisélidis Réal de documentation internationale sur la prostitution, Genève

Edité par Balthazar Lovay, Marianne Schweizer, Jehane Zouyene.

Textes de : Zoé Blanc-Scuderi, Renaud Chantraine, Marion Destraz, Séverine Gaudard, Brigitte Hürlimann, Milena Jakšić, Yagos Koliopanos, Carol Leigh, Olga Rozenblum, Thierry Schaffauser, Yumie Volupté, Jehane Zouyene.

Première publication sur le fonds d'archives constitué par l'écrivaine, peintre, militante et prostituée genevoise Grisélidis Réal (1929-2005) depuis les années 1970, regroupant plus de 10 000 documents qui retracent les mobilisations internationales pour les droits des travailleuses et travailleurs du sexe (TdS) et leurs luttes contre l'exclusion et la stigmatisation.

Pendant plus de trente ans de lutte et de mobilisation pour les droits des travailleuses et travailleurs du sexe, Grisélidis Réal, écrivaine, peintre et « courtisane révolutionnaire », a recueilli méthodiquement tout ce qui avait trait de près ou de loin aux métiers du sexe, en Suisse et dans le monde entier. Articles de presse, correspondances, travaux de recherche, rapports, prises de position, comptes rendus de séminaires, de colloques ou de congrès, affiches, pamphlets, manifestes… Son ambition était de créer, chez elle, un « Centre international de documentation sur la prostitution ». À l'aide de sa photocopieuse, elle confectionnait des dossiers thématiques qu'elle mettait ensuite à disposition de toute personne intéressée par la thématique du travail du sexe. Pour Grisélidis, il était primordial que la réalité quotidienne et le vécu des travailleuses et travailleurs du sexe puissent être entendus.

Cette collection basée à Genève est unique en Europe et couvre de larges zones géographiques, de San Francisco à Milan, de Londres à Genève, de New York à Paris. La publication contient un riche appareil iconographique, accompagné de textes proposant des perspectives variées, sur l'histoire du combat autant que sur la question de l'archive et du document dans un contexte contemporain. Elle souligne la dimension militante du fonds et son rôle dans la naissance du mouvement international pour les droits des TdS.

Elle met également en valeur les pièces les plus emblématiques des archives et leur potentiel graphique, avec quelque 200 reproductions des images les plus importantes de la mobilisation des TdS depuis les années 1970, affiches originales, cartons d'invitation ou flyers provenant du monde entier. Les reproductions mettent en lumière le réseau et la solidarité internationale des TdS et de leurs allié.e.s dès la naissance du mouvement de lutte pour leurs droits, ainsi que la genèse et la création des premières associations de défense et de syndicats de TdS. Ces documents permettent d'illustrer le dynamisme de cet engagement, les avancées, mais aussi les difficultés et les souffrances de la lutte ainsi que la montée de politiques répressives, sous l'influence d'organisations abolitionnistes très puissantes que Grisélidis et ses pair.e.s n'ont cessé de combattre.

L'ouvrage propose un regard international sur l'histoire de cet engagement avec l'intervention de différent.e.s auteur.e.s, chercheur.se.s, acteur.rice.s et militant.e.s. Parler de travail du sexe aujourd'hui, c'est évoquer les problématiques de migration, de droit du travail, des luttes LGBTQI+, des femmes dans l'espace publique, au centre des débats actuels.

« Dans aucune bibliothèque, dans aucun centre de documentation officiel, social, féministe, religieux, on ne dispose d'archives sur la Prostitution, sujet maudit, tabou, escamoté, boycotté partout. Pour leurs travaux de recherche, diplômes, licences et autres, ces demoiselles, après s'être vu refuser partout (car les rares organismes qui disposeraient de quelques vagues informations les cachent !), viennent me supplier chez moi, où elles trouvent, alors, absolument TOUT, et gratuit. Est-ce normal, dites-moi, qu'une vieille Pute des Pâquis doive fournir en matériel sociologique les étudiantes de toutes les écoles, Instituts et Universités de Suisse romande, matériel qu'elle a payé de son Cul ? Est-ce normal qu'ensuite ces jeunes personnes en retirent des décorations, des prix et des honneurs qui vont les propulser sur des sommets intellectuels et administratifs dits honnêtes ? C'est une pure insulte à la vertu ! » — Grisélidis Réal, 1992