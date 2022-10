Cédric Feriel, La ville piétonne. Une autre histoire urbaine du XXe siècle ?

La ville piétonne est-elle un sujet d'histoire ? Elle semble plutôt relever des projets pour la ville du XXIe siècle et tourner la page d’un XXe siècle « automobile ». Le thème n’est pourtant pas nouveau. Qui se souvient qu’il y a cinquante ans, au début des années 1970, la proposition était sur toutes les lèvres et que les plus grandes métropoles au monde rivalisaient déjà de projets ambitieux ? Une révolution urbaine a-t-elle alors été manquée ? Explorant le sujet des années 1930 aux années 1980, Cédric Feriel démontre que la ville piétonne constitue depuis bientôt cent ans l’un des héritages méconnus de la ville contemporaine. Au même titre que les grands ensembles ou les villes nouvelles, elle est un terrain pour évaluer la manière dont les pouvoirs et les sociétés ont façonné l’urbain.

Pourquoi dès lors ne tient-elle quasiment aucune place dans l’histoire de la formidable transformation de la ville après 1945 ? C’est qu’elle rentre mal dans un récit souvent pensé autour des États aménageurs, des avant-gardes architecturales et du destin des géantes que sont New York, Paris, Londres ou encore Tokyo. L’ouvrage déplace la focale sur le réseau des « métropoles ordinaires » (Cologne, Copenhague, Amsterdam, Munich, Rouen, Norwich, Minneapolis). À cet échelon se joue une autre réalité de l’urbanisation des années de croissance. Élites urbaines et pouvoirs municipaux tentent d’y tracer une trajectoire alternative sur les voies de la modernisation : celle d’une urbanisation à visage humain.

Croisant les échelles d’analyse locale, nationale, transnationale, les sources archivistiques et les écrits théoriques sur la ville, La ville piétonne propose une relecture inédite de la relation des sociétés urbaines à la ville au XXesiècle, loin de la détestation supposée de la ville contemporaine.

—

Sommaire

Introduction

Historiciser la ville piétonne

Dire le changement urbain contemporain : frontières et catégories d'action

En deçà et par-delà les États : une histoire connectée des mutations urbaines après 1945

La constellation des métropoles « heureuses » ?

Enquêter la circulation du changement urbain

première partie — Les voies alternatives de la modernisation (1930-1960)

Chapitre 1. La fonction manquante de l’urbanisme

La valeur du piéton

Le retour de l’histoire : la réinvention américaine de la « cité » européenne

The heart of the city : la cinquième fonction de l’urbanisme

Les vitrines de l’État providence

Chapitre 2. La part des élites urbaines

Dans le sillage de la guerre ? La « nouvelle chance » des villes européennes

La modernité piétonne aux États-Unis : les milieux d’affaires face à la crise des downtowns

Internationaliser la solution piétonne

Chapitre 3. Au-delà de la question automobile

À l’ombre du rapport Buchanan : le problème du « modèle »

Le « carré » des villes piétonnes d’Europe du Nord ?

L’essor contrarié du pedestrian mall aux États-Unis

deuxième partie — Les récits locaux de la métropolisation (1950-1970)

Chapitre 4. Les anciens contre les modernes ?

Norwich : l’irruption de l’urbanisme ?

Rouen : une municipalité en quête de maîtrise de son aménagement

La piétonnisation en échec

Chapitre 5. Le temps des décideurs ?

Alfred Arden Wood et le projet d’un Greater Norwich

Un adjoint inspiré ? Les récits de Bernard Canu pour le futur de Rouen

La leçon de l’étranger

Chapitre 6. La forme du compromis urbain

Le compromis comme méthode ? Les intransigeances d’Alfred Wood à Norwich

Un urbanisme à la hussarde ? Bernard Canu et la fabrique locale du projet piétonnier

Les commerçants prennent le contrôle ?

L’éclipse d’un processus local

troisième partie — L’heure des usages politiques : le tournant des années 1970

Chapitre 7. La promotion internationale de l’« environnement urbain »

La révolution piétonne comme marqueur (1970-1971)

La fabrique d’une catégorie d’action internationale : les habits réformateurs de la piétonnisation (1972-1974)

Le changement urbain à moindre coût : dans l’ombre de la crise économique (1975-1976)

Chapitre 8. Dans les mailles des politiques d’État

Révolutionner la ville ? Les horizons nouveaux du VIe Plan en France

Un argument pour un autre : la piétonnisation dans les mailles de l’État

Usages et mésusages : au rythme de la politique des villes moyennes

Chapitre 9. La main cachée du capitalisme ?

Le levier insoupçonné de l’urbanisme commercial

Définir la question piétonne : l’offensive des milieux économiques

Là où l’État n’est pas : vers une prise de contrôle de l’aménagement urbain ?

quatrième partie — Le Grand Tour des villes piétonnes : utopies et désillusions (milieu des années 1970-milieu des années 1980)

Chapitre 10. La ville des possibles : une politique de l’image

La mise en modernité : la ville internationale des années de croissance

La mise en identité : la ville enracinée

La mise en urbanité : la qualité de la vi(ll)e

Derrière le rideau de fer : des utopies urbaines en miroir ?

Chapitre 11. Le courage politique en question : les impossibles capitales de la piétonnisation

L’échec de John Lindsay à New York

Un problème de gouvernance ? Regards croisés sur Paris et Londres

La ville de la juste mesure : l’espace politique des métropoles secondaires

Chapitre 12. La piétonnisation en accusation

Sous l’œil des experts : une catégorie d’action municipale incertaine

La question de la « seconde génération »

De la piétonnisation à la marche en ville

Conclusion

Avant l’espace public : la généalogie oubliée de la ville contemporaine

La trajectoire des métropoles ordinaires

Tournants ou reconfigurations : les ruptures en histoire urbaine

L’urbanité contemporaine comme enjeu de pouvoir