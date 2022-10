Rencontre avec Fanny Cosandey, "Reines et mères" (Séminaire "Actualité de la recherche", en ligne)

Le séminaire mensuel "Actualité de la recherche" (co-organisé par Gaël Rideau et Laélia Véron, au laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans) reçoit, à distance, Fanny Cosandey, historienne, directrice d'études à l'EHESS, le jeudi 08 décembre, de 18h à 19h30 pour son ouvrage "Reines et mères. Famille et politique dans la France d'Ancien Régime" (Fayard 2022).

La séance, en ligne, est ouverte à toutes et à tous. Inscription obligatoire auprès de : Laelia.Veron@univ-orleans.fr

Déroulé de la séance: présentation de son ouvrage par Fanny Cosandey, échanges et questions.

Résumé de l'ouvrage: https://www.fayard.fr/histoire/reines-et-meres-9782213711836

Anne de Bretagne, Catherine de Médicis, Marie-Thérèse d’Autriche, toutes ont été mères et ont marqué l’histoire. Le poids de la maternité a façonné le destin de ces femmes dont la monarchie attendait qu’elles fournissent au royaume des héritiers. Et pourtant, que sait-on vraiment des relations que ces reines entretiennent avec leurs enfants ? Quels bénéfices tirent-elles de la naissance d’un prince ? Comment s’exerce l’autorité maternelle sur une progéniture élevée loin de la cour ?

Au fil de ces portraits croisés, Fanny Cosandey retrace les étapes qui transforment ces princesses de maisons souveraines en mères. Alliances, naissances, décès, éducation et vie de cour tissent la trame d’une histoire où les conditions d’existence des parents avec leurs enfants suivent l’évolution de la monarchie, jusqu’à dessiner le tableau d’une famille royale marquée par les impératifs étatiques."