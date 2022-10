Séminaire Édouard Glissant, 1 : "Passage en revues de la notion de ‘‘Relation’’ :Acoma (1971-1973) et Le Courrier de l’UNESCO (1982-1988)" (Montpellier)

Séminaire « Édouard Glissant », 1 – Université Paul-Valéry Montpellier 3

Vendredi 31 mars 2023

« Passage en revues de la notion de ‘‘Relation’’ : Acoma (1971-1973) et Le Courrier de l’UNESCO (1982-1988) »



· Contexte et enjeu :

En août 2022, s’est tenue au Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle une décade consacrée à Édouard Glissant titrée « La Relation mondiale » (sld Tiphaine Samoyault, Christian Uwe & Sam Coombes). Dans le prolongement de ces travaux, ce séminaire de recherche conduit à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 sous l’égide du programme « Francophonies & Mondialisation des littératures » du laboratoire de recherches RIRRa21, souhaite engager, en partenariat avec l’axe « Manuscrits francophones » de l’ITEM-CNRS et les perspectives scientifiques ouvertes par le fonds « Édouard Glissant » de la Bibliothèque Nationale de France, une réflexion sur l’élaboration de la notion de « Relation » à partir du travail conduit par Édouard Glissant homme de revues : directeur de la publication d’Acoma (avril 1971-avril 1973[i]) et rédacteur en chef du Courrier de l’UNESCO (mars 1982-août 1988[ii]) – la réflexion pouvant s’étendre aux contributions de l’écrivain au Courrier de l’UNESCO antérieures ou postérieures à sa direction (1981-1997).



· Argumentaire :

L’hypothèse orientant le séminaire est la suivante : préparant, pour l’une, et dépliant, pour l’autre, la réflexion développée dans Le Discours antillais (1981), la double expérience éditoriale et collective qui encadre la publication de ce livre majeur (Acoma : émanation du Groupe de Recherches de l’Institut Martiniquais d’Études (IME) ; Le Courrier : émanation de l’UNESCO), participe à construire, pour l’une, puis à (ré)orienter, pour l’autre, une pensée de la Relation qui, des « Entours » (la Martinique > les Antilles > les Amériques) dont Acoma s’attacha expressément à éclairer les « problèmes[iii] » et, par-delà, la « réalité[iv] », en viendra progressivement à élaborer une pensée du « Tout-Monde » dans la mise en œuvre d’ « une relation vivante et impeccablement documentée entre les sensibilités des peuples, les exigences de notre modernité, la passion de la connaissance[v] ».

De part et d’autre du Discours antillais, les deux revues auront ainsi constitué un laboratoire majeur – c’est du reste « en camarades d’atelier[vi] » que travaillaient Glissant et ses collaborateurs à l’UNESCO, selon la belle formule d’Alain Lévêque – dans l’élaboration et l’inflexion de la pensée glissantienne de la Relation : pour le dire vite, de « l’antillanité » à la « créolisation ». Mais c’est aussi à la mise en œuvre d’une écriture de la Relation que cette double expérience des revues aura contribué : nul doute, en effet, que « le lien organique » qui existait « entre le maître d’œuvre du Courrier[mais d’Acoma aussi bien] et l’écrivain[vii] » aura enrhizomé les formes mêmes d’une écriture telle Le Courrier « à l’écoute du monde[viii] ». De fait, l’ « échange à voix multiples[ix] » que présuppose l’orchestration de telles revues n’apparaît pas sans lien, par exemple, avec le geste anthologique qui signa l’œuvre d’une vie sous la forme d’une Anthologie de la poésie du Tout-Monde (2010), livre-testament de qui sut (toujours) s’effacer en écoutant et disposant autour de lui, en une infinie chambre d’échos, toutes les rumeurs du monde.



· Axes de recherche :

Toute proposition de contribution explorant le travail conduit par Édouard Glissant avec, dans, autour et à partir… d’Acoma et du Courrier de l’UNESCO sera prise en considération :

– choix éditoriaux (formes et contenus) : à l’échelle d’une revue ou d’un (seul) numéro ;

– enjeux éditoriaux (esthétiques, philosophiques, politiques, pédagogiques…) ;

– éthique éditoriale et manière de composer (avec) et de construire un collectif ;

– liens des activités de l’homme de revue avec l’œuvre littéraire et le développement de sa pensée (résonances, échos, effets…), tant sur le plan de la réflexion que de l’action, de l’écriture que de la pensée des formes ;

[…].



· Bibliographie (très) sélective :

* Corpus primaire :

– Acoma 1-5 [1971-1973], Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2005

– Le Courrier de l’UNESCO, archives 1982-1988 accessibles en ligne (par année) : https://fr.unesco.org/courier/archives



* Corpus secondaire :

– Glissant, Édouard, (8) articles écrits dans Le Courrier de l’UNESCO, 1981-1997 : https://unesdoc.unesco.org/search/N-EXPLORE-92b92670-208d-4480-ad88-9ee419edd0a4

– Glissant, Édouard, La Terre, le feu, l’eau et les vents, Une anthologie de la poésie du Tout-Monde, Paris, Galaade, 2010



* Corpus critique :

– Fonkua, Romuald, « Instituer le savoir des Antilles aux îles : l’Institut Martiniquais d’Études et la revue Acoma », in Le Roman francophone actuel en Algérie et aux Antilles, études réunies par D. de Ruyter-Tognotti et M. van Strien-Chardonneau, Cahiers de recherches des instituts néerlandais de langue et littérature française (C.R.I.N.), n° 34, 1998, p. 104-119.

– Glissant, Édouard, « Acoma, une revue d’activisme culturel en Martinique, 1971-1973, entretien avec Philippe Artières », in La Revue des revues, n° 36, p. 3-13, 2005 [résumé de l’entretien consultable à l’adresse : https://www.entrevues.org/rdr-extrait/acoma-une-revue-dactivisme-culturel-en-martinique-1971-73/]

– Glissant, Édouard, « J’écris en présence de toutes les langues du monde », à propos du multilinguisme et du travail en réseau [discussion engagée au Théâtre National de la Colline lors de la soirée de clôture du Congrès Eurozine Crosswords X Mots-croisés, qui s’est tenu les 26-29 septembre 2008 à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration] ; consultable à l’adresse : http://sens-public.org/articles/614/

– Lévêque, Alain et Glissant, Sylvie, « Édouard Glissant : en chemin avec Le Courrier de l’UNESCO » ; dialogue consultable à l’adresse : https://mondesfrancophones.com/mondes-caribeens/edouard-glissant-en-chemin-avec-le-courrier-de-lunesco-un-dialogue-entre-sylvie-glissant-et-alain-leveque/

– Russo, Adelaïde, « Le Discours antillais et les vestiges d’Acoma », in Édouard Glissant et Le Discours antillais.La source et le delta, Actes du colloque international en trois sessions organisé par l’Institut du Tout-Monde en 2019, Paris, Éditions de l’Institut du Tout-Monde, coll. « Recherche », 2020, p. 567-586.

– Spasova, Elena, « Hommage à Édouard Glissant – Penser le Tout-Monde », in Courrier de l’UNESCO, avril-juin 2011, p. 50-51 ; texte consultable à l’adresse : http://fr.1001mags.com/parution/le-courrier-de-l-unesco/numero-2011-2-avr-mai-jun/page-50-51-texte-integral

– Nakamura, Takayuki, « Édouard Glissant et la revue Acoma » [article en japonais], in Ritsumeikan Studies in Language and Culture, n° 27(3), 2016, p. 189-205. Version française : https://www.liverpooluniversitypress.co.uk/journals/id/70/volume/11/issue/1/article/67791/



· Organisation du séminaire :

Les personnes intéressées par la journée de séminaire sont invitées à soumettre une proposition d’intervention (2.000 signes espaces comprises maximum + brève bio-bibliographie) avant le 10 décembre 2022 à Marie Joqueviel-Bourjea : marie.bourjea@univ-montp3.fr.

Les réponses seront données dans la semaine du 19 décembre.

—

[i] Les cinq numéros de la revue (1, 2, 3 et 4-5) parus entre avril 1971 et avril 1973 (rédaction : Fort-de-France-Martinique / édition : François Maspero-Paris) ont été repris ensemble dans un volume édité par les Presses Universitaires de Perpignan en 2005.

[ii] Les archives du Courrier de l’UNESCO sont accessibles en ligne : https://fr.unesco.org/courier/archives.

[iii] Acoma, n° 1, avril 1971, p. 29-97 : « Introduction à quelques problèmes antillais ».

[iv] Ibid., p. 5.

[v] Édouard Glissant, présentation, « Le Courrier de l’UNESCO, une fenêtre ouverte sur le monde – 40 ans d’action culturelle », 9 septembre-5 octobre 1987, Centre Georges Pompidou/BPI, n. p.

[vi] Alain Lévêque et Sylvie Glissant, « Édouard Glissant : en chemin avec Le Courrier de l’UNESCO » ; dialogue consultable à l’adresse : https://mondesfrancophones.com/mondes-caribeens/edouard-glissant-en-chemin-avec-le-courrier-de-lunesco-un-dialogue-entre-sylvie-glissant-et-alain-leveque/

[vii] Alain Lévêque, id.

[viii] Édouard Glissant, présentation, « Le Courrier de l’UNESCO, une fenêtre ouverte sur le monde – 40 ans d’action culturelle », ibid.

[ix] Sylvie Glissant, « Édouard Glissant : en chemin avec Le Courrier de l’UNESCO », ibid.