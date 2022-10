Entre réel et imaginaire : l'Asie sur la scène francophone (Aix-Marseille)

Journée d’études

Entre réel et imaginaire : l’Asie sur la scène francophone



Organisée par

CIELAM, Aix Marseille Université & CELIS, Université Clermont Auvergne

Dans le cadre de la 4ème Semaine Internationale du Théâtre d’Aix Marseille Université

Mardi 21 mars 2022, Maison du Théâtre d’Aix Marseille Université, Espace Fernand Pouillon, site Saint-Charles



Cette journée sera consacrée aux représentations de l’Asie sur la scène francophone, du XIXe siècle à nos jours. On s’intéressera en particulier aux œuvres dramatiques dans lesquelles l’espace, les thématiques et les cultures, les personnages et les intrigues sont explicitement ou implicitement liés au monde asiatique, et plus spécialement à l’Asie orientale : Cambodge, Vietnam, Laos, Chine, Japon, Corée...

Les pièces à envisager seront dues à des dramaturges asiatiques francophones auteurs d’œuvres en langue française, ou avoir été imaginées et composées, ou traduites et adaptées pour la scène francophone à partir de sources ou d’expériences asiatiques.

Dans ce cadre transculturel, on sera particulièrement attentif aux interactions entre réel et imaginaire, en tenant compte des enjeux propres à la représentation de la réalité – qu’elle soit quotidienne ou politique, par exemple.

On pourra notamment s’interroger sur les spécificités des écritures dramatiques et scéniques dans un tel contexte, sur la mise en scène de l’événement historique ou de la réalité quotidienne, mais aussi sur les écritures théâtrales transculturelles, les phénomènes de transferts culturels, de réécritures ou d’adaptations pour la scène entre l’Asie et la France.

Les propositions de communication doivent être transmises au plus tard le samedi 30 novembre 2022 à :

yvan.daniel@uca.fr et corinne.flicker@univ-amu.fr

sous la forme d’un résumé (500 mots environ) et d’une brève biobibliographie (une page)



Les réponses du comité d’organisation seront transmises en décembre 2022.

La journée d’études aura lieu à la Maison du Théâtre d’Aix Marseille Université, Espace Fernand Pouillon, site Saint-Charles, le mardi 21 mars 2023. Les frais de transport sont à la charge des participants, l’hébergement et le déjeuner pris en charge par les organisateurs. Une publication des communications sera envisagée.