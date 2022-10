Publije, e-revue de critique littéraire (littérature pour la jeunesse et littérature générale), est une revue électronique éditée par l'Université du Mans. Fondée à l'initiative d'enseignants-chercheurs désireux d'ouvrir le champ littéraire à de nouveaux objets comme la littérature pour la jeunesse, elle entend faire dialoguer des disciplines qui ont en commun de toucher aux cultures de l'enfance et à la formation de la jeunesse (études littéraires, études sémiologiques et intermédiales, didactique, sociologie…), et favoriser les gestes critiques conduisant à revisiter les cloisonnements entre objets « contemporains »/« classiques », ainsi que les partages entre théorie/pratique.. Sa première livraison nopus mène sur le parvis de la plus célèbre des cathédrales : "Adapter, récrire, ressusciter Notre-Dame de Paris : échos d'Hugo dans les films, illustrations, bandes dessinées, jeux vidéo et autres formes abrégées ou hybrides pour la jeunesse", sous la direction de N. Prince et T. Tuhkunen. Fabula vous invite à découvrir le sommaire…

Illustr.: A. Yves, Esméralda [sur le parvis de Notre-Dame], 1836 (source : Gallica, BnF)