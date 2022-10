Publije, n° 1 (2022) : "Adapter, récrire, ressusciter Notre-Dame de Paris : échos d'Hugo dans les films, illustrations, bandes dessinées, jeux vidéo et autres formes abrégées ou hybrides pour la jeunesse" (N. Prince &T. Tuhkunen dir.)

Publije, e-revue de critique littéraire (littérature pour la jeunesse et littérature générale), est une revue électronique fondée à l'initiative d'enseignants-chercheurs désireux d'ouvrir le champ littéraire à de nouveaux objets comme la littérature pour la jeunesse, de faire dialoguer des disciplines qui ont en commun de toucher aux cultures de l'enfance et à la formation de la jeunesse (études littéraires, études sémiologiques et intermédiales, didactique, sociologie…), de favoriser les gestes critiques conduisant à revisiter les cloisonnements entre objets « contemporains »/« classiques », ainsi que les partages entre théorie/pratique.

Sommaire



Nathalie Prince. Ciel, mon Paris ! Le cas Notre-Dame de Paris (Hugo) à l’aune des cultures pour la jeunesse



Franck Laurent. Préface



PARTIE 1



Marie-Laurentine Caëtano. Notre-Dame de Paris dans Virgule



Anne Schneider, Marlène Fraterno. Les réécritures de Notre-Dame de Paris en littérature de jeunesse : réactualisation croisée d’un récit et d’un monument ? Récit fantasmé, objet sacralisé, monument muséographié



Alina Gonzalez , Isabelle Henry. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo : de la destruction du monument à sa reconstruction en album de jeunesse illustré pour le cycle 3



PARTIE 2



Camille Page. De l’image populaire à l’image de jeunesse : Phénomènes de réemploi des gravures du XIXe chez Gallimard et Hachette au XXe



Christian Chelebourg. L’histoire d’une firme… et d’un livre. Disney et The Hunchback of Notre Dame



Taïna Tuhkunen. Entre saccage, hommage et manigance : Notre-Dame de Paris revisité par les jeux vidéo



PARTIE 3



Marlène Fraterno, Anne Schneider. Simplification ou simplicité ? Les avatars des versions raccourcies d’une oeuvre patrimoniale, Notre-Dame de Paris



Guillaume Peynet. Les chansons du Bossu de Notre-Dame



Erik Anspach. La cathédrale de Guernesey : Hugo Designer



Pamela Ellayah. Le néogothique de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo à L’invention de Hugo Cabret de Brian Selznick : le livre comme outil du voir

—

Note des directrices d’ouvrage, Nathalie Prince et Taïna Tuhkunen

La revue Publije étant une revue pluridisciplinaire, nous avons choisi de ne pas harmoniser la présentation des références bibliographiques afin que chaque contributeur, qu’il soit littéraire, linguiste, comparatiste ou encore spécialiste du design ou des sciences de l'éducation, puisse se conformer sereinement aux exigences de sa propre discipline.