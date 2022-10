La vie culturelle en 1928

La Vie culturelle en 19** est une revue trimestrielle en ligne.

Chaque livraison est consacrée à une année du siècle passé : le prochain, en janvier 2023, traitera de l’année 1928.



Tous les évènements de la vie culturelle intéressent la revue : sciences, politique, arts, littérature, ainsi que le cirque et le sport.



Mais ce sont surtout les liens qui se tissent entre ces domaines qui nous intéressent : fait divers générant des textes littéraires, vie politique inspirant des chansons, roman et histoire, etc.



Vous pouvez lire gratuitement les numéros parus (1921 à 1926).



https://vieculturelle19.wordpress.com



Vous pouvez contribuer aux numéros à venir (1928 en janvier 2023, 1929 en avril, et ainsi de suite).

Les propositions d'articles (maximum 2000 mots environ) sont à adresser avant le 15 décembre 2022

à Vieculturelle19@orange.fr