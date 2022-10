La France sur le divan: En thérapie sur ARTE 21/22 (revue Saison)

La France sur le divan : En thérapie (ARTE 21/22)



Appel à contributions



Pour un numéro spécial de la revue Saison. La revue des séries (Classiques Garnier) nous sollicitions des contributions sur la série En thérapie (ARTE 2021/2022). La première saison nous montre une France déboussolée après les attentats du 13 novembre 2015. Défilent dans le bureau de Philippe Dayan autant de patients profondément marqués par la violence des attentats. Pour la deuxième saison, la France retourne sur le divan. Dans une France qui sort du confinement, le Dr Dayan, désormais divorcé, accueille une nouvelle patientèle. De nouvelles questions émergent, tournant autour de la responsabilité du psychologue, de la diversité culturelle, des réseaux sociaux et de leurs usages. Par ailleurs, nous en apprenons davantage sur Philippe Dayan, son enfance, ses angoisses, ses aspirations. Nombreuses sont les thématiques qui peuvent être abordées :



En thérapie et la série israélienne Be Tipul ou sa déclinaison américaine In treatment

Dayan et sa pratique de la psychanalyse

Dimension sociologique et sociétale de la série

Questions d’espace dans la série

Identités juives et immigrées

Dimensions historiques

Réception de la première saison

Continuité et ruptures entre la première et la deuxième saison

Le travail de la caméra, cadrage et montage, esthétique des images de la série

Le volume cherchera à réunir toute personne intéressée par cette série, quelle que soit son affiliation disciplinaire.

Prière d’envoyer des propositions de présentation sur tous les aspects de la série (relevant des Études Françaises et Culturelles, mais également des Sciences des Médias, de l’histoire, de la sociologie, des sciences politiques, de la psychologie) de 1000 caractères à : t.obergoeker@chester.ac.uk et à julia.dettke@uni-rostock.de avant le 6 novembre 2022.

Nous allons vous notifier avant le 15 novembre pour une remise finale des textes le 6 janvier 2023.