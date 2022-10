Trois conférences sur la communication inclusive (vidéos Université de Lausanne)

Le 30 septembre dernier, trois linguistes étaient invités à l'Université de Lausanne sur proposition de sa Commission pour l'égalité pour dialoguer avec les membres de la Faculté des lettres autour des enjeux de la communication inclusive.

Les conférences de Pascal Gygax (Université de Fribourg), Anne Dister (Université Saint-Louis-Bruxelles) et Bernard Cerquiglini (Université de Paris) sont à revoir sur YouTube.

Quelles sont les pratiques écrites, orales et visuelles ? Comment ces pratiques évoluent-elles et en fonction de quoi ? Sont-elles appliquées à tous les types de discours et de communication ? Varient-elles selon les générations ? La communication inclusive sert-elle l’égalité ou creuse-t-elle les différences ? Faut-il la réguler ? Quelle est sa place dans la création littéraire et artistique?

Pour répondre à ces questions et dialoguer autour des enjeux de la communication inclusive, trois spécialistes ont été invités par le Décanat de la Faculté des lettres dans le cadre d'une journée d'étude le 30 septembre 2022.

Leurs conférences sont à retrouver sur la chaîne YouTube de la Faculté:

Pascal Gygax, psycholinguiste à l'Université de Fribourg

Anne Dister, linguiste à l'Université Saint-Louis-Bruxelles

Bernard Cerquiglini, linguiste, professeur émérite de l’Université de Paris, membre de l’OuLiPo