Louis-Ferdinand Céline, Londres (inédit)

Édition de Regis Tettamanzi

Ferdinand, le héros de Guerre, a quitté la France pour rejoindre Londres, « où viennent fatalement un jour donné se dissimuler toutes les haines et tous les accents drôles ». Il y retrouve son amie prostituée Angèle, désormais en ménage avec le major anglais Purcell. Ferdinand prend domicile dans une mansarde de Leicester Pension, où le dénommé Cantaloup, un maquereau de Montpellier, organise un intense trafic sexuel de filles, avec quelques autres personnages hauts en couleur, dont un policier, Bijou, et un ancien poseur de bombes, Borokrom. Proxénétisme, alcoolisme, trafic de poudre, violences et irrégularités en tout genre rendent chaque jour plus suspecte cette troupe de sursitaires déjantés, hantés par l’idée d’être envoyés ou renvoyés au front.

S’il entretient des liens avec Guignol’s band, l’autre roman anglais plus tardif de Céline, Londres, établi depuis le manuscrit récemment retrouvé, s’impose avec puissance comme le grand récit d’une double vocation : celle de la médecine et de l’écriture… Ou comment se tenir au plus près de la vérité des hommes, plongé dans cette farce outrancière et mensongère qu’est la vie.

Feuilleter l'ouvrage…