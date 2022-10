La revanche de Galatée : sculptrices, portraits, représentations et personnages au XIXe s.

La revanche de Galatée :



sculptrices, portraits, représentations et personnages au XIXe siècle



29 septembre 2023 (à distance)





Après le personnage de Pygmalion, personnage masculin créateur, les arts et la critique se sont intéressés à celui de Galatée, créature féminine supposément passive : à titre d’exemple, l’ouvrage de Gail Marshall, paru en 1998, évoque le « mythe de Galatée » en s’intéressant précisément aux actrices – femmes qui « agissent ». En histoire de l’art, l’interrogation portant sur l’absence, ou plutôt le manque de visibilité, des femmes artistes, se porte enfin sur les sculptrices – le personnage de Galatée, statue, y invitait particulièrement. La redécouverte de Camille Claudel dans les années 1980, les expositions consacrées à Marie d’Orléans (2008), Félicie de Fauveau (2013) ou Marcello (Adèle d’Affry) (2014), ne sont que des exemples parmi d’autres en France.

« La revanche de Galatée » se propose d’explorer deux pistes.



D’une part, le colloque entend faire la lumière sur les parcours de vie et de création des sculptrices durant tout le XIXe siècle. Ces artistes ont voyagé, exposé, travaillé avec d’autres à travers l’Europe (Edmonia Lewis des États-Unis à Rome par exemple), le projet est donc résolument comparatiste et interculturel. Des communications monographiques sur une sculptrice seront bienvenues, mais le projet accueille également très volontiers des réflexions transversales sur plusieurs artistes ou communautés d’artistes, sur leurs stratégies de travail ou d’exposition, ou encore des études de leur réception critique.

D’autre part, le colloque entend offrir des regards croisés, des comparaisons et dialogues, entre des travaux biographiques et historiques portant sur une ou plusieurs sculptrices réelles et des travaux sur des sculptrices fictionnelles, c’est-à-dire des récits scéniques, romanesques, iconographiques ou cinématographiques ayant pour personnages des sculptrices. Quels sont les récits de vie qu’engage le métier de sculptrice ? Sont-ils plus ou moins captifs de biais bien connus de l’histoire de l’art (la sculptrice plus encline au modelage qu’à la taille de pierre, par exemple, ou plus portée à la figurine mythologique féminine qu’au bas-relief) ? Comment envisagent-ils la sculpture au féminin dans la catégorisation des pratiques artistiques ? Comment décrivent-ils ses succès et/ou ses échecs ?

Le réseau métaphorique qu’impliquent ces représentations, et parfois ces stéréotypes, est un axe important de notre démarche : une femme qui manie la glaise et l’argile, en blouse sale et en atelier, une femme qui cisèle la pierre blanche, une femme qui sculpte le nu ou le visage, la scène mythologique ou l’hommage historique convoquent des imaginaires que nous souhaitons aborder comme autant de façons de situer ces artistes dans l’histoire culturelle et dans l’histoire des représentations. Dans cette optique, la boutade « revanche de Galatée » invite également à aborder les textes non-fictionnels comme les écrits des artistes (correspondance, essais) ainsi que la réception critique (dans la presse comme dans l’histoire de l’art) du travail des sculptrices. Quelles sont les relations des sculptrices aux modèles, dans tous les sens du terme ?

—



Date et lieu du colloque : en ligne, 29 septembre 2023.



Date limite d’envoi des propositions (1/2 page), accompagnées de quelques lignes de bio-bibliographie à l’adresse mail revanche.galatee2023@gmail.com avant le 30 janvier 2023.

Une réponse sera donnée d’ici le 15 février 2023.

—



Eva Belgherbi, histoire de l’art, Université de Poitiers - École du Louvre



Florence Fix, littérature comparée, Université de Rouen



Corinne François-Denève, littérature comparée, Université de Haute-Alsace

—

