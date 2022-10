Nathalie Heinich, La valeur des personnes. Preuves et épreuves de la grandeur

Attribuer de la valeur aux personnes est une activité familière, sur laquelle on ne s’interroge pas. Elle obéit pourtant à des règles implicites. Ce livre applique à ces règles le modèle d’analyse proposé dans Des valeurs, une approche sociologique (2017).

Il fait apparaître tout d’abord une large gamme de « preuves de qualité », du statut au talent en passant par l’apparence physique ou les actes ; ensuite, le rôle décisif des « épreuves d’évaluation » comme les examens, concours, prestations publiques ; enfin « l’épreuve de la grandeur » qui fabrique dans les représentations des hiérarchies, donc des inégalités.

Cette question des inégalités est particulièrement sensible aujourd’hui. Elle est abordée ici en toute neutralité, dans le seul but d’analyser, de décrire, de comprendre, selon la méthode pragmatique et compréhensive mise en œuvre par l’auteur.

