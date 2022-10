Lire : enseigner et apprendre dans des contextes interculturels et plurilingues (Constantine et en ligne)

Lire : enseigner et apprendre dans des contextes interculturels et plurilingues



Colloque international 4 & 5 décembre 2022



Colloque hybride : en présentiel et en ligne





Le colloque international Lire : enseigner et apprendre dans des contextes interculturels et plurilingues s’inscrit dans la continuité des activités scientifiques du laboratoire Sciences du Langage Analyse du Discours et Didactique- SLADD-.



Ce colloque international ambitionne de réunir des chercheurs en sciences des textes littéraires, en didactique des langues étrangères et en sciences du langage afin de réfléchir sur les implications de même que les incidences du plurilinguisme et de l’interculturel sur la réception-compréhension des textes littéraires, des écrits journalistiques ou de tout autre type de discours écrits.



La lecture comme notion et comme acte suscite de nombreux débats au carrefour de plusieurs disciplines. Elle invite les chercheurs à mener une vigoureuse réflexion qu’Umberto Eco pense en ces termes : « Des personnages tels que Hamlet ou Anna Karénine sont devenus en quelque sorte collectivement vrais parce que la communauté a fait, sur eux, au cours des siècles et des ans, des investissements personnels »1. Par ailleurs, « La littérature existe pleinement non pas quand l'œuvre est écrite, mais quand un lecteur remonte le cours des phrases et des mots pour devenir, par ce moyen, cocréateur de l'œuvre », écrit Hubert Aquin, ce qui traduit l’essence même de la théorie de la lecture.



Comprendre les relations que le lecteur entretient avec le livre est très important pour cerner le rapport à la lecture, lequel présuppose la prise en considération des divers contextes de lecture, les objectifs assignés à cette dernière ainsi qu’une re-connaissance de la créativité verbale et une dialectique des textes.



Outre la fonction heuristique de la lecture ou encore celle comportant une valeur de capital culturel, la pratique de la lecture renforce la capacité de l’individu à découvrir et à comprendre le monde qui l’entoure par lui-même. Elle lui permet, de fait, de progresser au-delà des raisonnements imposés ou ceux en vigueur par la rhétorique scolaire et institutionnelle. Enfin, la lecture contribue à développer la capacité de penser par soi-même et de réfléchir en s’ouvrant sur « l’autre ».



La pluralité et la diversité des situations de contact des langues encouragent les spécialistes à les investir en consacrant leurs travaux à l’étude des problématiques que soulèvent les actes de lecture dans des contextes didactiques plurilingues et interculturels. Pour saisir la complexité et la spécificité de cet acte de lecture, les chercheurs interrogent les pratiques pédagogiques et les stratégies d’enseignement/apprentissage qui lui sont inhérentes. Par ailleurs, ils portent un intérêt particulier aux contenus de même qu’aux objectifs des curricula d’enseignement et des supports pédagogiques qui lui sont consacrés.



S’agissant de la didactique des textes à l’université, Todorov insiste sur une valeur primordiale en soulignant : «Les universités diminuent déjà la part de l’enseignement humanitaire, or vous suggérez qu’il faut maintenir l’étude de la civilisation occidentale et, de plus, lui adjoindre celle des civilisations non occidentales comme aussi des traditions marginales ! Tel est pourtant le prix à payer si l’on veut que ces institutions produisent non seulement de bons experts mais aussi de meilleurs citoyens, voire des êtres humains dignes de respect ». 2 Enfin, lire favorise l’appréhension des situations plurilingues et interculturelles car la lecture lève le voile sur les spécificités scripturales des textes tels que les nombreux emprunts, les divers procédés de créations lexicales et les glissements sémantiques spécifiques à chaque contexte langagier, social de même que culturel.



Cette manifestation scientifique invite les chercheurs en littérature, en didactique des langues et en sciences du langage à interroger le rapport à la lecture et à engager une réflexion sur les différentes problématiques que soulève l’acte de lire dans des environnements plurilingues, interculturels et/ou multiculturels. Car même si la lecture demeure un questionnement communément partagé entre spécialistes d’horizons divers, les prismes d’observation dont ils usent ne sont pas identiques, puisque leurs outils et objectifs d’analyse sont différents.



1. ECO, Umberto. (2002), « Sur quelques fonctions de la littérature », Magazine littéraire, n° 392.

2. TODOROV, T (1996), L’homme dépaysé, Paris, Seuil, p. 212.

Modalités d’envoi des propositions de communication :



Date limite d’envoi des propositions de communication : le 31 octobre 2022.





Mode de participation :



Communication en présentiel / communication en ligne



- Proposition de communication ne doit pas dépasser 500 mots maximum



· Nom & Prénom

· Etablissement d’attachement :

· Fonction/grade :

· Mail :



- Les langues de communications sont : le français, l’arabe et l’anglais.



- Brève notice biobibliographique (en fichier séparé)



- Merci d’adresser votre proposition de communication à l’adresse mail suivante : colloqueplurilinguisme22@gmail.com







