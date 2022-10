Un héros de l'Ouest

Les éditions stéphanoises Le Réalgar redonnent à lire dans sa collection "Amériques" L'Arrière-pays de Gary Snyders, dans une traduction de Brice Matthieussent. Le roman de Jack Kerouac intitulé Les clochards célestes relate le passage à San Francisco, dans les années 50, de quelques écrivains-comètes qu’on regroupa sous le nom énigmatique de "Beat Generation" : Alvah Goldbook (Allen Ginsberg) décrit ainsi au narrateur Ray (Jack Kerouac), leur ami commun Japhy Ryder (Gary Snyder), personnage central du livre, garde-forestier, marin, poète, moine Zen, spécialiste des cultures des Indiens d’Amérique et amateur de peyotl : "Tu sais, Ray, Japhy est vraiment intelligent. C’est le plus follement intelligent de tous les gars les plus dingues que j’aie connus. Ce que j’aime en lui c’est qu’il est vraiment comme les héros de l’Ouest. Voilà deux ans que je suis ici et je n’ai pas encore rencontré un seul type qui vaille vraiment la peine d’être connu ou qui possède une intelligence authentique et inspirée. J’en venais à désespérer de la côte Ouest. En plus de toutes ses connaissances sur la culture orientale, Pound, le peyotl, les bhikkhus, l’alpinisme, ouais, Japhy est le type de nouveau héros de la culture américaine"…

À l'occasion de la parution ou reparution en français de plusieurs livres de Gary Snyder, et de son entrée dans la Library of America, le numéro 36 de la revue Catastrophes consacre son dossier critique à une œuvre que caractérise tout à la fois sa liberté beat, son ouverture sur l'Orient et son engagement dans la deep ecology.