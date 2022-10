40e Séminaire Claude Simon : L'Éros simonien

Le 40e Séminaire « Claude Simon » organisé par l’ALCS (Association des Lecteurs de Claude Simon) portera sur « L’Éros simonien » et aura lieu le samedi 3 juin 2023 à la Maison de la Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle, à Paris.



Éros est une divinité que l’antiquité grecque a léguée à l’Occident chrétien. Les dieux sont rares dans l’œuvre de Claude Simon. Mais Éros semble a contrario s’être arrogé une place de prédilection à l’intérieur de ses romans, en particulier par les fréquentes descriptions de l’acte sexuel. Citons à titre d’exemples, plusieurs fois reprises et variées à l’intérieur de chaque livre, les scènes de la chambre d’hôtel après la guerre dans La Route des Flandres, les scènes de la grange épiées par les garçons dans Triptyque, les scènes de la salle de bain au retour du voyage en URSS dans Le Jardin des Plantes.



L’importance dévolue aux images permet au romancier de conjurer le passage du temps. Grâce aux captures qui figent l’instant présent et aux libérations qui donnent vie à ce qui semblait figé pour l’éternité, Claude Simon célèbre le corps féminin qui se prête à toutes les variations du jeu amoureux. Celui-ci peut être brutal, telles les saillies auxquelles s’adonne le général L.S.M. dans Les Géorgiques. Mais la célébration de la beauté féminine sait aussi varier ses accents, avec par exemple l’évocation des baigneuses dans Histoire, ou encore, changeant de médium, la série des nus de Photographies.



Il s’agira lors de ce séminaire d’explorer les divers aspects de cet Éros qui, sous la plume du romancier, participe d’une stratégie scripturale, en examinant tout particulièrement les échos intertextuels et les effets de mise en abyme qui le caractérisent. L’approche du domaine pourra s’effectuer sur les modes thématique, formel, métaphorique, ou en recourant à tout autre mode d’approche critique, y compris la question de la représentation du genre dans l’œuvre de Simon.



Les propositions de communications (un titre et un résumé d’une page maximum) accompagnées de quelques lignes de présentation du parcours personnel de l’auteur, sont à envoyer avant le 15 janvier 2023 à l’adresse suivante :



davout.aurelien@gmail.com



Les propositions qui nous auront été adressées seront discutées à la fin du mois de janvier 2023.