Des archives aux données : bilan et perspectives du programme des Registres de la Comédie-Française (Comédie-Française, Paris Nanterre, Sorbonne)

Appel à contributions pour le colloque international

Des archives aux données : bilan et perspectives du programme RCF



Comédie-Française, Université Paris Nanterre, Sorbonne Université

1-3 juin 2023

Depuis sa fondation en 1680, la Comédie-Française produit et conserve des registres journaliers détaillant recettes, dépenses et distributions. C’est cette précieuse collection d’archives que le programme RCF, initié en 2013, se propose d’explorer, grâce à une étroite collaboration entre historien·ne·s du théâtre ancien et chercheur·e·s en humanités numériques. Dès 2016, le programme couronnait la production d’une première base de données portant sur les recettes de la troupe entre 1680 et 1793 en proposant deux colloques internationaux et deux publications dédiées à la question de la métamorphose des archives en contexte numérique.

Depuis cette première étape de travail, l’équipe internationale et transdisciplinaire a produit un nouveau jeu de données sur la distribution, a refondu intégralement le site web et a ouvert de nouveaux chantiers : des bases de données consacrées à la critique dramatique dans la presse au XVIIIe siècle, aux dépenses de la compagnie au XVIIIe s. ainsi qu’à ses recettes au XIXe s. sont actuellement en phase de production. Un travail de mise en contexte des données à travers une encyclopédie est aussi en cours de création : il vise à mieux situer l’environnement de savoirs du programme en offrant des définitions des termes présents dans les registres ainsi que des articles transversaux éclairant certains aspects des archives et du fonctionnement de la Comédie-Française.

Chaque nouvelle étape d’exploration des registres s’accompagne d’une mise à disposition de la numérisation des manuscrits, de la création de bases de données et de la conception d'outils d'interrogation et de visualisation. Ces différents points d’entrée dans les archives permettent non seulement de rendre disponibles les informations qu’elles recèlent, mais aussi de faciliter et d'accélérer leur analyse.

Dans le but de célébrer les quinze ans du programme et d’en faire le bilan, nous souhaitons ouvrir la discussion sur les apports scientifiques que génère cette rencontre entre histoire du théâtre et humanités numériques, mais aussi sur les enjeux et les questions qu’elle ne manque pas de soulever.

Le colloque s’articulera autour de quatre volets qui constituent le cœur du programme RCF.



Volet scientifique



Les données exploitables à travers les outils de recherche du programme relèvent de plusieurs catégories : données temporelles liées à la programmation en continu (jour, mois, saison théâtrale) ; données liées au répertoire (titres et auteurs) ; données spatiales (lieux de la représentation, c'est-à-dire les différentes salles de la Comédie-Française et les voyages de la troupe) et catégories de places ; données de distribution (acteurs, actrices et personnages). L'exploitation scientifique de ces données vise à éclairer non seulement l'histoire de la programmation journalière de la première institution théâtrale française, mais aussi plus largement celle des pratiques théâtrales à Paris aux XVIIIe et XIXe siècles. Aussi posent-elles de nombreuses questions aux chercheur·e·s dont celles-ci : en quoi ces archives, initialement à vocation administrative et juridique permettent-elles de mieux connaître l’histoire économique du théâtre, mais aussi, plus largement, de mieux comprendre la vie théâtrale de l’époque ? Qu’ont-elles à nous apprendre sur les stratégies de programmation, sur le sort des pièces, sur les carrières des comédiens et comédiennes de la troupe ? Comment se constitue le répertoire ? Qu’est-ce qu’un échec, qu’est-ce qu’un succès à la Comédie-Française, et dans quelle mesure les outils statistiques nous aident-ils à répondre à ces questions ? En quoi les informations quantitatives auxquelles donne accès le programme RCF relativement aux pièces représentées, au budget et à la distribution, permettent-elles de mettre au jour des pans jusque-là invisibles de l’histoire du théâtre ?



Volet pédagogique



Le programme RCF œuvre par ailleurs depuis de nombreuses années à explorer la richesse de nos fonds d’archives et de nos jeux de données dans un cadre pédagogique. Un séminaire de recherche-création se déroule annuellement avec les étudiant·e·s des différentes institutions membres du programme. Il a vocation à mettre l’accent sur la valeur pédagogique de ces archives, ainsi réactualisées dans un nouveau contexte de médiation. Ces outils pédagogiques alternatifs permettent d’aborder l’histoire du théâtre autrement ; la recherche-création mise en œuvre permet d’exploiter avec inventivité nos outils, et invite aussi à une réflexivité critique sur nos pratiques.



Volet politique



Confronté aux problématiques propres à tous les projets de recherche mettant en relation nouvelles technologies et sciences humaines et sociales, le programme RCF se veut aussi un espace de réflexion politique et éthique en lien avec des enjeux incontournables comme la pérennité de nos données, les questions que soulève leur propriété, les politiques de la recherche et les subventions afférentes, le fonctionnement en silo des projets en humanités numériques, mais aussi le problème écologique que pose le stockage des données.



Volet technique



Ayant traversé différentes vagues des humanités numériques au cours des quinze dernières années, le programme RCF évolue en suivant les tendances et les innovations en matière de science informatique. Aussi nos premiers outils furent-ils dédiés à une approche uniquement quantitative. Or, nos archives et les nouveaux dossiers actuellement en chantier, par exemple celui en cours de constitution sur la critique dramatique, nous invitent à réfléchir à la création d’interfaces et d’outils d’exploration adaptés à des informations qualitatives et alternatives. Ce colloque sera aussi l’occasion d’inviter informaticien·ne·s et spécialistes des humanités numériques à un hackathon. Ce dernier sera dédié, d’une part, à la réalisation d’outils qui croisent l’intégralité de nos données et, d’autre part, à la création de visualisations alternatives et affectives de nos données, dans le but de multiplier les contextes de lecture de la vie théâtrale passée.



Nous vous invitons à soumettre vos propositions de communications en précisant dans quelles catégories (scientifique, pédagogique, politique, technique) elles s’inscrivent. Les communications du volet scientifique, consacrées à l’exploitation et à l’interprétation des données du programme RCF, pourront porter sur des problématiques transversales, ou s’intéresser à des cas d’espèce. Nous privilégierons les interventions reposant sur l’utilisation des différents jeux de données du programme, qui permettront de croiser les informations qu’ils contiennent. Les volets pédagogique et politique seront composés (au moins en partie) de tables rondes, qui feront dialoguer plusieurs intervenant·e·s sur ces questions : les propositions de panels sont les bienvenues.



Les propositions de communication, d’une longueur maximale de 3000 signes, accompagnées d’une courte bio-bibliographie, sont à adresser avant le 15 décembre à info@cfregisters.org



Comité d’organisation : Charline Granger, Sara Harvey, Tiphaine Karsenti, Sophie Marchand, Agathe Sanjuan.



Comité scientifique : Logan Connors, Pierre Frantz, Sylvaine Guyot, Jeanne-Marie Hostiou, Lise Michel, Florence Naugrette, Jeffrey S. Ravel, Christophe Schuwey.



Responsabilité du volet technique : Anna Sollazzo.