Pro mulieribus claris Place aux femmes illustres ! (Lille & en ligne)

Le Lupercal est une organisation féministe fondée par Skye Shirley, qui vise à consolider la place des femmes dans le domaine des études classiques et plus spécialement du latin vivant, en lien avec le « Project Nota », il vise aussi à rendre visibles les nombreuses autrices latines dont l’importance ou l’existence même ont été oubliées.

A l’occasion de ce premier colloque international, des représentantes des sections du Lupercal qui se trouvent partout dans le monde vont se retrouver à Lille pour présenter le fonctionnement de l’association et ses enjeux, dans le but d’en encourager l’implantation en Europe.

Avec pour texte de référence le De mulieribus claris (Sur les femmes célèbres) de Boccace, les intervenantes vont soit explorer, éclairer, questionner, des vies de femmes détaillées dans cette œuvre et dans le prolongement de celle-ci (en particulier chez Christine de Pizan), soit présenter des oeuvres d’autrices latines restées ou devenues méconnues.

Les interventions se feront sous la forme de conférences mais aussi d’ateliers qui permettront à tous les participant·e·s d’être plus directement impliqué·e·s. Le latin vivant a une place importante dans l’événement, qui peut être une occasion de s’y initier. La rencontre se donne enfin pour but ultime la composition d’un nouveau De mulieribus claris, multilingue, multiculturel, d’aujourd’hui, et dont les fondements mêmes seront discutés lors du colloque.

ous trouverez le programme complet ici: https://halma.univ-lille.fr/detail-event/colloque-pro-mulieribus-claris-place-aux-femmes-illustres

Et le site pour vous inscrire si vous souhaitez participer sur place ou à distance: https://inscription-evenement.univ-lille.fr/PMC2022/

—

Lupercal is a feminist organization founded by Skye Shirley, which aims to amplify the place of women in the field of classical studies and more specifically using living Latin; in connection with “Project Nota“, it also aspires to make visible the many Latin women authors whose importance or very existence have been forgotten. On the occasion of this first international symposium, representatives of Lupercal chapters from all over the world will meet in Lille to share how meetings function in diverse settings, discuss the challenges, and promote its growth in Europe. Speakers will explore, illuminate, and interrogate the lives of women in Boccaccio’s De mulieribus claris (On famous women) or related texts (in particular Christine de Pizan), or works by lesser known women authors. Sessions will take the form of conference papers or workshops that will encourage all participants to be more directly involved. Living Latin will be used to varying degrees throughout the event, offering participants of all levels a chance to begin or expand their knowledge. Finally, the ultimate goal of the meeting is the composition of a new De mulieribus claris, one that is fresh, multilingual and multicultural, and whose foundations will be developed during the conference.

You can find the program here: https://halma.univ-lille.fr/detail-event/colloque-pro-mulieribus-claris-place-aux-femmes-illustres

Registration to participate (on site or on line): https://inscription-evenement.univ-lille.fr/PMC2022/