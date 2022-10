Aux moindres signes de Proust

La chanson Aux moindres signes, deuxième single de l'album Brume Parole Recherche Proust prévu pour le centenaire de la mort de l'écrivain, est disponible sur toutes les plateformes de musique en ligne, dont YouTube…

Il s'agit d'un duo electro-pop avec la chanteuse Gisèle Pape (coup de cœur 2021 de l'Académie Charles-Cros). Les paroles de la chanson Aux moindres signes sont inspirées par les travaux de l'écrivain Philippe Sollers à propos des dessins laissés par Marcel Proust dans les marges de ses manuscrits (L'oeil de Proust) et du livre du philosophe Gilles Deleuze consacré à l'étude des signes chez Proust.

Le clip, réalisé par l'artiste visuel Panpan, amène le spectateur à Paris, aux côtés de Gisèle Pape et Brume Parole. Les signes de Proust se recherchent alors et sa silhouette se dépose à la bombe et au pochoir sur un parcours riche de sens, passant notamment devant la maison de l'écrivain.

Relecture Pop, dans une fibre French Touch, l’album sortira 100 ans jour pour jour après la mort de Marcel Proust, le 18 novembre 2022. Chaque morceau sera illustré par un clip. Ils sortiront au fil du temps, autour de dates clés (anniversaire du prix Goncourt de Proust, Nuit de la Lecture, etc.).

Un disque vinyle sera disponible en édition limitée à 51 exemplaires (comme les 51 années vécues par Proust), sérigraphiés et rehaussés à la bombe par Panpan.

Aussi, un live immersif a été créé en résidence artistique (mêlant musique, peinture et projections video) et sera présenté dans la soirée du samedi 19 novembre à la Sall'in, salle de concert de Cabourg.