Zoom

Iowa State University aura l’honneur d’accueillir la dixième édition de la Conférence Internationale Women in French, axée autour des marges et des marginalités.

En raison de l’impact budgétaire et financier généré par la crise sanitaire mondiale, la conférence WIF 2022 sera virtuelle.

Conférences plénières confirmées :

- Anne Donadey (San Diego State University)

- Claire Legendre (Université de Montréal)

Thème :

Le vingtième siècle, et en particulier sa seconde moitié, témoigne d’une présence accrue des femmes de lettres sur les scènes littéraires françaises et francophones. Chaque année voit désormais la publication de nombreux premiers romans par de jeunes auteures ou des ouvrages par des écrivaines confirmées. L’on pourrait donc aisément croire que les femmes de lettres sont enfin parvenues à la reconnaissance tant culturelle que populaire. Et pourtant… En 2014, la lycéenne Ariane Baillon lançait une pétition sur Change.org pour contester la présence d’une seule femme philosophe, Hannah Arendt, au programme du Baccalauréat. Deux ans plus tard, l’enseignante Françoise Cahen soumettait une requête similaire au Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour inclure plus d’auteures au Bac L. Si, en 2018, celle-ci voit son vœu exaucé avec une épreuve exclusivement féminine (au programme : Madame de La Fayette, Madame de Staël et Colette), « sur les 51 textes présentés de 2003 à 2017, on compte… 3 signatures de femmes » (Brigaudeau). Il en va de même pour les prix littéraires : « Depuis la création du Goncourt . . . en 1903, les autrices françaises n’ont reçu que 159 prix sur les 740 récompenses décernées » (Orain et Dagorn). Enfin, Christine Planté et Audrey Lasserre nous rappellent que, en dépit de leurs contributions majeures à la littérature française, les écrivaines conservent une place presque insignifiante dans les manuels ou livres consacrés à l’histoire littéraire. Et que dire des auteures appartenant à ou représentant des perspectives minoritaires telles sexuelles ou ethnico-raciales ? Ces dernières subissent une double, voire triple invisibilisation. En dépit de leur grand nombre, les femmes de lettres, quel que soit leur contexte historique, demeurent ainsi encore marginales dans le paysage littéraire et la transmission de l’héritage culturel. Toutefois, comme l’exprime la féministe et philosophe afro-américaine bell hooks, les marges peuvent également incarner un puissant outil de conscientisation et de contestation. En effet, les auteures françaises et francophones ont contribué à la littérature d’expression française, et ce à n’importe quelle époque historique, des œuvres qui sont parmi les plus rebelles, originales ou politiques.

La conférence WIF 2022 propose d’examiner les voix et voies des marges et des marginalités à travers les siècles. Les propositions de communications pourront considérer les perspectives suivantes mais ne doivent en aucun cas s’y limiter :

Identités (individuelles, nationales, régionales, de genre, etc.)

Intersectionnalité (genre, classe, race, religion, etc.)

Discriminations, y compris les formes les moins discutées comme l’âgisme ou le validisme

Colonialisme et postcolonialisme

L’enseignement des marges au niveau universitaire

Précarité

Maladies (manies, obsessions ou dépendances)

Alternatives (perspectives, sociétés, féminismes, etc.)

Théorie des marges (queer, transgenre, etc.)

Handicaps

Genres littéraires et cinématographiques

Place des femmes et autres perspectives sous-représentées dans la littérature ou le cinéma

Littératures et cinémas dits « minoritaires »

Empowerment

Rébellions

Paralittératures

Les rapports du (des) centre(s) avec la (les) marge(s)

Projet « One Book, One WIF » :

En partenariat avec nos collègues de WIF UK, Women In French participe au projet « One Book, One WIF ». Établi en 2017 par Stephanie Schechner, ce programme promeut l’étude d’auteures françaises ou francophones peu connues. L’auteure retenue pour la conférence de 2022 est Claire Legendre et son roman Bermudes (2020). En raison du report de la conférence de 2020, Kuessipan (2011) de l’auteure autochtone québécoise Naomi Fontaine fera également l’objet d’un panel « One Book, One WIF ». Nous encourageons la soumission de propositions de communications ou de panels sur ces écrivaines et leurs œuvres.

Contributions :

Les propositions de communications ne doivent pas dépasser les 250 mots et doivent comprendre les coordonnées des intervenant.e.s ainsi qu’une notice bio-bibliographique (100 mots au maximum).

Les organisatrices encouragent la soumission de panels (3 intervant.e.s au minimum, 4 au maximum). Les propositions de panels doivent comprendre une explication de 250 mots ainsi que toutes les propositions individuelles.

Soumission :

Les propositions individuelles ou de panels peuvent être soumises au plus tard le 1er septembre 2021 via le site Internet de la conférence : http://www.wif2022.org.

Report de la conférence WIF 2020 :

Les présentations qui figuraient au programme de la conférence WIF 2020 seront automatiquement acceptées, à condition d’être resoumises à l’identique via le site de la conférence. Toute nouvelle contribution sera, en revanche, sujette à une évaluation par le comité scientifique. De même, les bourses WIF attribuées pour la conférence de 2020 seront automatiquement versées aux bénéficiaires, sous condition que leurs contributions soient identiques à celles sélectionnées pour l’édition de 2020. Toute nouvelle proposition de présentation devra faire l’objet d’une autre demande de bourse WIF.

Calendrier :

1er septembre 2021 : soumission des propositions

31 octobre 2021 : notification des acceptions ou refus

30 novembre 2021 : date butoir pour confirmer (ou non) sa participation à la conférence.1er décembre 2021 : ouverture des inscriptions

1er décembre 2021 au 30 janvier 2022 : tarif préférentiel

1er janvier 2022 : les intervenant.e.s sélectionné.e.s par le comité scientifique devront obligatoirement être membre de WIF avant le 1er janvier 2022 pour pouvoir participer à la conférence

31 janvier au 29 février 2022 : plein tarif

1er mars 2022 : fin des inscriptions en ligne, un enregistrement à la conférence même sera disponible (plein tarif)

15 mars 2022 : date butoir pour un remboursement en cas de désistement

16 mars 2022 : à partir de cette date, aucun remboursement ne sera effectué pour désistement

Organisatrices :

Dr. Michèle A. Schaal (Iowa State University) mschaal@iastate.edu

Dr. Arline Cravens (Saint Louis University) arline.cravens@slu.edu

Comité scientifique/Selection Committee:

Arline Cravens (Saint Louis University), Susan Ireland (Grinnell University), E. Nicole Meyer (Augusta University), Michèle A. Schaal (Iowa State University)

