Nicolas Beaupré & Florian Louis (dir.), Histoire mondiale du XXe siècle

Guerres, révolutions, effondrement des empires : le XXe siècle semble avoir été un « siècle de l’événement ». L’impression d’accélération de l’histoire qui s’en dégage le rend, malgré sa proximité, peu intelligible.

Une cinquantaine d’historiennes et d’historiens se sont attelés à la tâche d’en écrire une histoire véritablement mondiale et totale. Mondiale en ce qu’elle rompt avec les grands récits trop souvent occidentalo-centrés qui en ont été livrés jusqu’à présent. Totale car, sans négliger le politique, elle met en perspective l’histoire du siècle en intégrant les apports des grands champs et renouveaux historiographiques : l’environnement, le genre, la violence…

Les auteurs nous guident à travers ce « long XXe siècle » marqué par une déprise de l’Europe, s’accompagnant d’une fragmen­tation politique et d’une réinvention de l’impérialisme ; par des catastrophes et des traumatismes mais aussi des espérances et de specta­culaires progrès scientifiques et techniques. Le siècle est marqué surtout par la créativité et la capacité de résilience des femmes et des hommes ordinaires, dont la participation à la marche de l’Histoire est ici mise en lumière.

Nicolas Beaupré est professeur d’histoire contemporaine à l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Centre Gabriel Naudé, Villeurbanne).

Florian Louis est agrégé et docteur en histoire. Il enseigne en classes préparatoires littéraires.