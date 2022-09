Intradisciplinarité et interdisciplinarité de faits linguistiques

2 novembre 2022, en ligne

Cette deuxième édition entend s’intéresser non seulement à des questions intradisciplinaires, mais aussi interdisciplinaires. A ce propos, l’interdisciplinarité est un terme qui, au sens large, évoque toutes les formes de liens pouvant se dessiner entre les disciplines. L’interdisciplinarité stricto sensu désigne, entre des disciplines, les interactions effectives portant sur leurs démarches méthodologiques, leurs concepts, etc. Quant à l’intradisciplinarité, elle réfère aux interrelations au sein d’un même champ disciplinaire, en fonction de sa logique interne. C’est le cas entre des disciplines telles que la biologie, la géologie, la physique, etc., composant les sciences de la nature. L’on se rend bien compte que ces ébauches de définitions laissent entrevoir les principaux objectifs de notre e-rencontre scientifique. Lesquels objectifs transparaissent clairement dans les 12 axes de recherches qui en sous-tendent la thématique générale. L’hypothèse est celle d’une singularité en prise avec la complexité de la mondialisation des savoirs. Les analyses pourront donc tourner autour des caractéristiques internes de la langue touchant les niveaux phonétique, lexical, morphosyntaxique, sémantique et pragmatique ; sans oublier les caractéristiques externes de la langue. De même, sont attendues des réflexions liées à l’apport de la linguistique pour l’étude des textes littéraires, à l’apport des nouvelles technologies pour la linguistique, au raisonnement philosophique en linguistique, à la programmation neurolinguistique, aux productions/ troubles du langage. Pourront également être interrogés : les programmes pédagogiques, les pratiques enseignantes, l’enseignement/apprentissage des langues étrangères, les supports, méthodologies et théories didactiques actuelles. Par ailleurs, au travers de cette e-journée, il s’agira de mettre en lumière l’apport de la linguistique aux autres domaines de connaissances et vice versa. Car l’interconnexion et l’intercompréhension des enjeux de chaque discipline et approche ne peuvent être que bénéfiques au monde scientifique.

Axes de recherches

1- Description, documentation de langues ivoiriennes / africaines

2- Les langues africaines dans la littérature (œuvres romanesques, poétiques…)

3- Le pouvoir symbolique : analyse des signes linguistiques / langage des signes

4- Sociolinguistique, didactique des langues

5- La linguistique à la croisée des sciences/collaboration entre la linguistique et d’autres disciplines

6- Le numérique dans les sciences humaines

7- La linguistique dans le développement et la communication professionnelle

8- Les parlers (urbains) jeunes en Afrique : état des lieux

9- Neurolinguistique et psycholinguistique: apports et défis dans le parcours scolaire de l’apprenant

10- Langage tambouriné, drummologie, musicologie, sémiotique et niveaux anthropiques

11- Langues, sociétés, genre, droits humains

12- Entre éclatement disciplinaire et dialogue interdisciplinaire

Les communications peuvent proposer des sujets relevant d’un domaine non mentionné parmi les 12 axes de recherches, à condition de respecter la thématique générale de la journée.

Les propositions sont à envoyer à l’adresse ejournee2022@gmail.com

Elles devront comporter : - le titre de la communication ; - un résumé d’environ 300 mots ; - l’inscription dans l’un des axes proposés ; - les coordonnées personnelles (nom et prénom(s), adresse électronique) et l’affiliation institutionnelle de l’auteur.

Modalités de soumission et calendrier

Date de la journée : 2 novembre 2022

Date limite de réception des propositions de communication : 15 octobre 2022

Avis du comité scientifique : 19 octobre 2022

Début des inscriptions 20 octobre 2022

Lien de la journée : (à préciser ultérieurement)

Inscriptions

Les frais de participation à la journée se déclinent comme suit :

• Enseignant-Chercheurs et Chercheurs : 30.000 frs CFA

• Docteurs non recrutés : 20.000 frs CFA

• Doctorants et mastérants : 15.000 frs CFA

• Autres participants et auditeurs libres : 25.000 frs CFA

N.B. Ces frais prennent en charge l’inscription et la publication.

Les paiements peuvent s’effectuer par transferts d’argent aux contacts: 0505958059 / 0788954420.

Confirmez l’envoi par message SMS ou capture d’écran.

Porteur du projet

Dr (MC) HOUMEGA M. Alida -GOZE, Université Félix Houphouët –BOIGNY

Comité scientifique

Pr N’Guessan Jérémie KOUADIO, Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr Adama COULIBALY, Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr,Aimée-Danielle LEZOU- KOFFI, Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr Alain Laurent ABOA, Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr Firmin AHOUA , Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr Jean-Martial KOUAMÉ, Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr Céline KOFFI-BIKPO, Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr Zakaria YAGO, Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr William EKOU, Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr Yapo Joseph BOGNY , Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr Enoc KRA , Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr Camille Roger ABOLOU, Université Alassane OUATTARA Pr Blé KIPRE, Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr Hilaire Djédjé BOHUI, Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr Jean-Philippe ZOUOGBO , Université Paris Diderot, Pr Nadjiba BENAZOUZ, Université de Biskra, Algérie Pr Pierre Martial ABOSSOLO, Université de Buea, Cameroun Pr Théodore KOSSONOU, Université Félix Houphouët –BOIGNY Pr Ambemou Oscar DIANÉ, Université Alassane OUATTARA

Comité d'organisation

Présidente : HOUMEGA M. Alida-GOZE

TIDOU Christian, LOUA Kouassi, ALLOU Serge Yannick, GONDO Bleu Gildas, FOBA Antoine, ANDREDOU Assouan Pierre, ATSE N’CHO Jean-Baptiste, DODO Jean-Claude, YOUANT Yves, YEBOUA Koffi , NGORAN Jacques, ADOU Pierre, SIB Sié Justin, BERE Anatole, GOZE Thomas, KAKOU Marcel Vahou, BEUSEIZE André-Marie, YEO Oumar Kanabein , Alain ADEKPATE , Kallet Abraham VAHOUA ,Guy KAUL, Amoikon Dyhie ASSANVO, Jean-Martial TAPÉ, Damanan Joachin N’DRE, Emmanuel Yao KOUAME, Jean Hervé WOBE, Laurent EHILE, François Aboi YANGRA

Comité de lecture

MOLOU Kouassi Ange, ADICO Patrice, LAWA Privat, AMANI- ALLABA Angèle Sébastienne, NIAMIEN Christiane, DRI Lou Claudine, OUATTARA Folnan, AKALE Solange, N’GUESSAN Cécile, Angoua TANO

Contacts: (+225)0505958059 /( whatsapp) 0788954420. ejournee2022@gmail.com